Het YouTube-kanaal van Ruud "Ruud" Smulders. Een beetje wat je zou krijgen als Tygo Gernandt en Hans Klok al doorgesnoven een haat/liefdesbaby zouden maken en iemand vervolgens een vlogcamera de gesloten inrichting in smokkelde. Goeie kaaklijn wel, en best grappige video ook. Want het is voor ons natuurlijk echt een feest van herkenning gezien al die relaties die we in het verleden hadden en ook nu uiteraard gewoon hebben haha. Ja ja, seks, het is ons wat. Je kan niet zonder, je kan niet met hè. Wij zeggen altijd maar: seks is net als moderne kunst, wij zouden het in principe ook gewoon kunnen.