Je hoort de mensen wel eens klagen dat er altijd overal alleen maar slecht nieuws nieuws is, maar dat is niet waar. Zo wordt de afgekeurde vrijevalglijbaan in Alkmaar verlengd met een extra 'slurfje'. Superhandig, want met een extra 'slurfje' erbij is die vrijevalglijbaan niet meer afgekeurd. Wij zouden eigenlijk ook wel verlengd willen worden met een extra 'slurfje'. Nu we er over nadenken, er zijn een hoop dingen die een stuk beter worden met een extra 'slurfje' erbij. Drie voorbeelden die een extra 'slurfje' goed kunnen gebruiken, na de breek.

Deze olifant zonder slurf

Met extra 'slurfje'

De provincie Drenthe

Met extra 'slurfje'

Sven Kockelmann

Met extra 'slurfje'