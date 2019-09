Dan schakelen we nu over naar Den... MAAR ZWARTE PIET IS AFGESCHAFT. De Koning gaat de Troonr... TERWIJL ZWARTE PIET DUS IS AFGESCHAFT. Daarna zal minister Hoek... WAT VINDT DIE ER EIGENLIJK VAN DAT ZWARTE PIET IS AFGESCHAFT? Veel nieuws over de Miljoenennota lekte... WAT OOK IN HET NIEUWS IS, IS DAT ZWARTE PIET IS AFGESCHAFT. Vanaf morgen zijn in de Kamer de Algemene Politieke... ZWARTE PIET! AFGESCHAFT! Er zal veel over middeninkomens ge... GEEN ZWARTE PIET MEER JA! De coa... ZWARTE PIET! WEG! Part... AFGESCHAFT! Prinsjesdag dus. Live op ROETVEEGPIET24.

UPDATE: Koning mét baard.