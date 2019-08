Tulpenbollen, surrogaatkoffie en schuifkaas paraat. We gaan even in de houding staan voor De Veteranen aanwezig bij de herdenking van De Slag om de Schelde (TracesofWar, Eigen Webstek). Slag was de grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied tijdens WOII. Dus daar mogen we best even bij stilstaan. Want als die geallieerde jongkerels destijds niet hun levens hadden gegeven op Walcheren en omstreken, sprak die totaalverknipte '4/5 mei-ambassadeur' Lisa W. op het totaalverknipte Nu.nl (zie plaatje boven, geen link) nu Duitsch. Enfin, we salueren op NEDERLAND1 & liveblog bij OmroepZeeland.