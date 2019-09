Het YouTube-kanaal Like Stories of Old door Nederlander @Tom van der Linden, daar hebben we het eerder over gehad. Toen al een total champ met z'n video-essays over films, en inmiddels nog totaler met alweer 213K subscribers. Het is bovenal een video editor met een uitzonderlijk gevoel voor existentiële thematiek, en het zal wel aan ons liggen, maar bíjna elke keer weer hebben we een brok in ons keel als we er echt even voor gingen zitten. Hij heeft afgelopen maanden weer een aantal juwelen geproduceerd, en deze drie waren onze favoriet. Bovenstaand First Man, over een stoïcijnse oriëntatie op het allerhoogst haalbare (de maanlanding). Na de breek Mr. Nobody, over een man die meerdere alternatieve tijdlijnen van zijn eigen leven geleefd heeft, waardoor er geen eentje écht lijkt. En The Fall, wat zowaar niet over een zondeval gaat, maar eigenlijk een soort art house combinatie is van het ongelofelijk mooie Pan's Labyrinth en het (terecht?) miskende Sucker Punch. Je moet ervan houden, maar ons helpen deze filmpjes onze ziel af en toe weer uit te lijnen. Tom steunen voor meer van dit moois, kan hier!





Bonus, dropte zojuist! 11 minuutjes aan Aurelius, Epicterus en Seneca