De chatgesprekken waarvan de voortzetting u soms tot wel duizenden euro's kostte werden helaas tóch niet gevoerd met de dames op de profielfoto's. Het waren waarschijnlijk überhaupt niet eens dames. "De klanten bleven aan het chatten in de hoop dat het tot een echte date kwam en spendeerden zo tot wel duizenden euro’s." Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van Autoriteit Consument en Markt zegt: "Gebruikers werden op deze websites met nepprofielen verleid tot lange gesprekken. Niet met de persoon van hun keuze maar met een chatoperator. Het kwam nooit tot een ontmoeting. Omdat de gebruikers zijn misleid is het terecht dat zij hun geld terugkrijgen. De websites gaan hun gebruikers voortaan duidelijk informeren over het aanbod. Dat is belangrijk voor het vertrouwen van consumenten in de online wereld." Ah, ja, de online wereld en vertrouwen. Nou breek ons de bek niet open over nepnieuws! Maar, eind goed al goed. Want het bedrijf achter de websites, The Right Link, mag maar liefst 9 miljoen euro terugbetalen, verdeeld over 37.000 arme donders. Nou jongens, koop er wat moois van.