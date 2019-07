Netflix, een soort Netflix voor films en series, heeft er zin in. Pompte afgelopen jaar 520 miljoen euro in drie A-films, bovenstaand de trailer van een daarvan: The Irishman. Een front openen tegen zowel Hollywood als het gehele concept van bioscopen mag immers wat kosten. Zelfs kindervriend Joe Pesci hebben ze uit z'n pensioen gehaald. Maar goed, gaat dus over WW2-veteraan en huurmoordenaar ("I heard you paint houses") Frank Sheeran en zijn op z'n sterfbed 'toegegeven' vermeende moord op vakbondchef Jimmy Hoffa. Alhoewel Robert de Niro helemaal niet Iers is, hebben we toch wel zin in in deze Goodfellas-reunie.