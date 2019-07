En dan nemen wij nu even allemaal de digitale hoed heel diep af voor wat toch wel het awesomeste ding ooit is qua mensheid. Als u tenminste geen kritische Reformatorisch Dablad lezer bent dan weet u dat Neil Armstrong op 20 juli 1969 als eerste mens een stap op de maan zette. Vijftig jaar geleden al hè. Toen was de bloemkoolpizza nog niet eens uitgevonden. U vergapen kan 10 uur lang hierboven, ongeduldigen skippen 'm naar 7u52m55s. The heavens have become a part of man's world. Mooi man. Niks is onmogelijk.