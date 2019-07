Vrij onverveerd. Dat komt uit het Wilhelmus. Onverveerd betekent: zonder vrees. Kijk, links en zonder vrees, dat gaat niet samen. Links zijn, dat is CO2 vliegschaamte en toch reutel de reutel met het vliegtuig naar de vakantiebestemming. Links, dat is bang zijn voor 'uiterst rechts', waarbij er van alles geprojecteerd wordt op andere mensen. Die andere mensen aan het woord laten? Bah, nee, je zou eens iets horen wat niet van te voren al in je straatje past. Kortom, vrij links, dat is vrij en bangig, bevreesd. Dat is een tegenspraak. Wanneer je links, oftewel bang bent vanwege je eigen gebrouwen boemanprojecties, dan ben je niet vrij. Raak eerst eens verlost van die activistische betweterneiging, van dat stickeren met kulplakkers als 'klimaat-ontkenner' (terwijl deze mensen gewoon genuanceerd en onverveerd over klimaatproblemen hardop denken), van dat domineesvingertje. Ds Gremdaat begon aardig, maar ging al gauw over tot het stoplappen van oude sokken. Wie maakt zich nu nog druk over 'je geloof opdringen'? Dat doen alleen salafisten en CU-ers. Waar het aan schort is gewoon goed functionerend onderwijs, degelijk onderwijs voor je kinderen. Wie wil dat je kind met de sticker 'F**k Gretha' op de rug thuiskomt, omdat de schooljuf of schoolmeester bezig is met D66 drammerijen (die kennelijk er doorheen geramd mogen worden bij kinderen)? Nee, vrij links is net zo'n hopeloze samenstelling als een 'gematigde salafist' of een 'eerlijke VVD-er'.