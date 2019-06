Even terug in de tijd, 2016 Olympische spelen Brasil. Onze koning W. Alexander was daar ook, Camielleke was er ook (vanuit zijn functie als IOC lid) en was vooral en bijna steeds zichtbaar daar waar de koning was.

Als er ingezoomd werd op onze koning zag je steeds weer ons Camielleke smachtend over de schouder van onze koning, steeds weer, behalve.

Onze koning schijnt liefhebber te zijn van de bokssport en was dus ook aanwezig bij de wedstrijden van onze boksende dames., kwamen heel ver zelfs Nouska Fontijn in de finale.

Maar wat schetste mijn verbazing dat terwijl onze koning bij alle bokswedstrijden van onze dames prominent aanwezig was en vooral uiteraard de finale wedstrijd van Nouska als er dan weer op hem werd ingezoomd op onze koning wie ik niet zag was ons Camielleke, was dat vreemd? Of toch ook wel begrijpelijk?