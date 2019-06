Kabeltje van 2,95 besteld. Mail. Bestelling bevestigd. Mail. Betaling bevestigd. Mail. Kabeltje wordt verzonden. Mail. Track & Trace-code. Mail. Of je ff een enquete over je bestelervaring wilt invullen. Een hele dramtsunami van digitale post alsof er geen GDPR bestaat en/of bedrijven een omweg er omheen hebben gevonden. En het stopt niet bij kabeltjes. Amper de deur van je verkansiewoning achter je dicht getrokken. Mail. Of je een online review wil achterlaten. Of schrijf een blog en maak kans op een waardebon van 25 euro, drie maanden geldig en uit te geven bij de site waar je net al een vermogen betaald had voor een vakantie. Pakket bezorgd gekregen. Mail van de webwinkel of het product in orde is. Nog een mail met tips voor gebruik van het product. Nog een mail , ditmaal van het koeriersbedrijf dat de bestelling van de webwinkel bezorgde. Of de ‘pakketoverhandiger’ (!) een beetje beleefd was. HOU. DEEN. SOP. HIE. RMEE., BEDRIJVEN EN RETAILERS.

Stop met drammen om fake internet points. Krijg de kolere met je lamlendige kudogehengel. Bouw een algoritme dat 1 in de 100 klanten zo’n mail stuurt. Geef vooraf korting aan mensen die reviews willen schrijven. Maar laat passanten met rust, zeker als ze eenmalig vier euro uitgeven bij een incidenteel bezoek. Jouw winkel is niet de allerbeste en de hele rest van de wereld weet al dat je nooit reviews moet geloven want supernegatieve zijn van de concurrent en superpositieve van je moeder. Bovendien. Als je al geen kabeltje van 2,95 kan verpakken en verzenden zonder om een schouderklopje te drammen, leg je de lat voor jezelf ook wel heel laag. Kudo -1. Fuck die reviewsoftware, stop met spammen, investeer die euro’s in SEO-waarde of adverteer gewoon op GeenStijl, gegarandeerd giga bereik en iedereen die geen Premium Lid is, ziet dolgraag reclames op GS want anders kochten ze die wel af. Wat je ook doet. Kap. Met. Het. Opdringerig. Collecteren. Van. Kudo’s. Dank u, namens heel webwinkelend Nederland.