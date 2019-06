Hahaha, die dode bomen doodstrijd is wel vermakelijk om te lezen.

Ik moest de duiding even opzoeken, dit is de zinsnede:

"Als je één bepaalde wedstrijd van Ajax wilt zien, is het oplichterij wanneer dat pas mogelijk wordt bij aankoop van een seizoenkaart."

.

Ehh, nee, dat is dus geen oplichting. Bedrijven (die geen monopolie hebben) mogen hun producten vrijelijk combineren en structureren voor verkoop. De comsument corrigeert slechte combinaties wel.

.

Het ironische is wel dat dode boom media hier mee komt.

Want als je de aantijgen als waar ziet, dan is

- HP de tijd een oplichter.

- De Volkskrant een oplichter.

- NRC een oplichter

- enz, enz, enz.