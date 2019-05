Geschiedenis, omdat het moet. Deze week is het precies 400 jaar geleden dat die meneer van de Coentunnel de stad Batavia in Nederlands-Indië stichtte. Om kapotveel koloniaalgeld te verdienen, en daarmee de oorlog tegen de Spanjool te bekostigen, wereldheerschappij voor Nederlandje te veroveren en overal in ons land Zeehelden-buurten te bewerkstelligen. In het Westfries Museum is vanaf 30 mei een brute tentoonstelling waar u de gehele VR-film Batavia 1627 kunt zien. Zelfs de meeuwen (verre voorouders van Greet) vliegen met u mee. Al dit moois is gemaakt door Gouden Eeuw-liefhebber en Environment Designer Rob Tuytel die ons apetrots mailde dat alles zonder subsidie was gemaakt. (Uitgebreide making of van deze 3D VR-film vindt u hierrr.) Komt dat zien, Westfries Museum Hoorn.