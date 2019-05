Bij dit soort onderwerpen voel je het gemis van DasKapital het meest.

Het is al diverse keren gepost, maar de oorzaak van alle ellende is natuurlijk een combinatie van factoren: de overregulering van de woningmarkt door de overheid, de bespottelijke fictieve rente van 4% in box 3 van de IB, en - dat moet ik toch óók aanstippen - de onrealistische verwachtingen / eisen van vele starters, die nou eenmaal alles tegelijk willen en het sparen volledig verleerd zijn, want we leven NU en we willen ook alles NU.

Een jaar of zeven geleden had ik de kans om een werkelijk spuuglelijk jaren-1960 flatje van ongeveer 70 m2 in Transwijk, Utrecht te kopen. De vraagprijs bedroeg nog geen ton. Niet gedaan, want ik ben een bange schijterd.

De hut is ongeveer een jaar geleden (opnieuw?) van eigenaar gewisseld, De vraagprijs bedroeg op Funda inmiddels een leuke 170K. In no time verkocht.

't Zou me niks verbazen als het ding in de huidige markt de twee ton al zou aantikken.

Dat was me toch de fout van m'n leven, zeven jaar geleden...