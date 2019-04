Het is Klaas Dijkhoff over 10 jaar! Het is Kabouter Plop op lachgas! Het is Sinterklaas bij de Intocht van Dokkum 2035! Het is een neppert, want die echte is al 72 x gebombardeerd! Enfin, de Führer van Het Kalifaat is niet deaud, hij leeft. En vandaag verscheen er een video van hem in een heel raar formaat (zie onder). Geen idee of het de echte is. Al die Abu's lijken ook zo op elkaar. Roept u maar. (Hier trouwens een lezenswaardig draadje over hoe Al-Baghdadi wss reist door ex-Islamitsche Staat, en hoe The Coalition ander Abu's te grazen nam.)