Ik zit me vooral weer te verbazen over de gillende keukenmeiden van de media:

'Game of Thrones Keeps Killing Off Entire Immigrant Populations, And It's a Problem

(...)

Where once it seemed like Game of Thrones had something to say about the topic of immigration and the introduction of new populations to the staid old continent of Westeros, I'm no longer sure it's interested in such heady ideas anymore. It continues to burn up entire ethnicities like kindling in the fire of expensive battle scenes, revealing that it only introduced them in the first place to populate its numerous bloodbaths. Entire peoples with proud, interesting histories have been given the send off of a random red shirt cadet in Star Trek.'

www.yahoo.com/lifestyle/game-thrones-...

Als je dan toch de fout maakt fictie op te pompen tot een nieuwsitem over een maatschappelijke kwestie, of vindt dat een tv-serie de plicht heeft het lot van minderheden of 'achtergestelden' aan de kaak te stellen: hadden ze niet beter bezig kunnen zijn de loftrompet te steken over hoe een 18-jarige Mary Sue de grote slechterik van de serie (Darth Frosty) lekprikt?

Serieus, hoe verzin je het.