Geloof ons, want wij zijn goed met anticiperen op maatschappelijke omslag: er komt een moment in de tijd, niet zo heel ver van nu, dat we terugkijken op het Anno Heden en ons hardop afvragen wat we in wredesnaam aan het doen waren met dieren. De klok tikt richting kweekvlees dat uit zacht zoemende 3D-printers op het aanrecht aan je avondmaaltijd toegevoegd kan worden en zodra je het verschil niet meer proeft met vee uit concentratiestallen, stort de bio-industrie in en kunnen we eindelijk de Wir Habben Es Nicht Gewurst-boeken gaan schrijven over onze eigen omgang (en die van buitenlanders) met consumptievee. Tot die tijd zullen we de kop in het zand moeten blijven steken bij dit soort nieuwsberichten: "Op ruim 1200 boerderijen in ons land is sprake van extreem hoge sterfte onder kalfjes. De verzorging is zo slecht dat 1 op de 5 pasgeboren kalfjes binnen twee weken weer dood is. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Landbouw die RTL Nieuws heeft opgevraagd. De kalfjes komen ter wereld in zeer smerige stallen waarbij ze soms tot hun knieën in de mest en urine staan. Veel boeren geven hun pasgeboren kalveren ook te weinig of vervuilde moedermelk (biest) waardoor veel dieren het niet redden. Veel dieren lopen infecties op en sterven aan de gevolgen van diarree." Smakelijk eten vanavond.

Vooruit. 1 compensatiekalf van de boeren-PR #Kalverliefde