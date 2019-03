Het zal mij wel een ban opleveren, maar Annabel is oa. de reden dat ik niet FvD stem. Ze heeft geen afgemaakte opleiding, en geen werk gedaan (blogposts schrijven en jezelf journalist noemen, is geen werk). Is jong en komt op mij - met alle respect - verschrikkelijk hautain en betweterig over.

En die zit straks in de 1e kamer. Nul opleiding, nul ervaring, en moet aan de top van het land staan. Zelfs al had ik haar wél erg gemogen, dan nog had ik dat teveel gevonden en niet geloofwaardig.

Ik ben erg bang voor LPF achtige toestanden straks. We kennen Thierry en Hiddema, Annabel nog een beetje en verder kunnen de meeste mensen al geen namen weer noemen. Ik weet dat de FvD ook een paar op het oog goede mensen uit diverse vakgebieden heeft, maar er zijn veel meer mensen nodig.

Ik vrees ook dat deze verkiezingsuitslag zeer negatief gaat uitpakken voor FvD. Laten we wel zijn; het gemiddelde NL journaille is zo links als de pest, en zelfs als ze niet continu fascist of racist noemen, ze zullen hun uiterste best doen om al het vuilnis te vinden wat ze maar vinden kunnen, en zo niet, maken ze zelf wel wat.

Het is maar de vraaf of een jonge partij als de FvD dat gaat overleven. Want hoe zorgvuldig ze ook geselecteerd hebben, er zal de komende tijd narigheid naarboven komen over hun kandidaten. En dat zal het vertrouwen in de partij schaden.

Hoe dan ook, dit ging over Annabel, en met alle respect, daar heb ik vooralsnog niet veel vertrouwen in. Dat kan ze nog wel verdienen, maar ik heb er een hard hoofd in. Ik denk dat je voor een zware functie in de politiek (of zelfs 3) iets meer ervaring, iets meer hersens, iets meer opleiding en iets minder eigenddunk nodig hebt.