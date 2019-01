Nu het Verenigd Koninkrijk toch heel erg haar best aan het doen is om de 51e staat van de Us of A te worden: eerst de Brexit --> economische malaise --> shutdown van Her Majesty's Gouvernment --> Challengers dwars door de Houses of Parliament --> Het Korps Mariniers schiet, samen met de Duitse en Franse wapenbroeders, de Royal Marine Commandos te hulp --> Thierry Baudet wordt namens de EU gouverneur van Le Nouveau Brittanie --> Onder herinvoering van het Frans als officiële voertaal aan het hof --> ter bestendiging van de transkanale band neemt hij www.royal.uk/ per abuis The Princess Royale tot zijn wettige echtgenoot.

En we leefden allemaal nog lang en gelukkig. En ik heb vanmorgen toch echt mijn pilletje ingenomen?