Dit radiofragment is HET bewijs dat moderne DJ's veel te veel over zichzelf lullen. Een disstrack van meer dan vijf minuten over je eigen vakbroeders!? Maar OK - we hebben SLAM-pamper Bram Krikke wel helemaal afgeluisterd want qua roast is het best geinig. Niet alleen konden we met dit saggerijnige kudtweer wel een slow zomers beatje gebruiken, die vocale bash met alle schuiven plus de zelfspot open is top want het werd tijd dat iemand binnen de radioring z'n mic open trok over de eindeloze miljoenentransfers van al die DJ's die allemaal maar 1 ding goed kunnen: te veel ouwehoeren in een studiohok vol verplicht lachende sidekicks. Nu graag zo'n roast van stomme autotune zingmeisjes! Oh en RIP 3FM.