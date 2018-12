Een Vagina 50 zonder een niet hele perfecte live-opname van een al lang uit elkaar gevallen en nooit echt bij het grote publiek doorgebroken bandje is natuurlijk niet een echte Vagina 50. De opgenomen versie van Cool Baby, My Hips Go Woo is beter maar als u die wilt horen moet u maar het album kopen. En verder had u er vooral bij geweest moeten zijn die ene keer in de Para of de Mezz maar dat was echt een topavond.