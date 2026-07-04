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LIVE. Massale flyovers Washington van 9 UUR door Amerikaanse krijgsmacht voor USA 250

United States Air Force - Above All

Ja gisteren vlogen ze ook al maar dat waren dus een soort van generale repetities en voorproefjes. Maar vandaag, vanaf 13:14 Amerikaanse tijd, 19:14 Nederlandse tijd, gaat het dus NEGEN UUR LANG los. En echt iedereen komt langs: NASA, luchtmacht, marine met al hun jagers, heli's, de strategische USAF Tri-Bomber Formation (B-2, B-1, B-52), legendarische demoteams Blue Angles (F-18's) en Thunderbirds (F-16's) en alles daar tussenin.

 Na de breek het schema zodat u lekker kunt turven en vogelspotten!

UPDATE 19:35 - Nog altijd geen vliegtuigen. Het lijkt allemaal nog even te duren. Hangt wel al het een en ander in de lucht.
UPDATE 19:44 - KIJK AAN.

  • 1:14 p.m.: – NASA F-5 Flyover
  • 1:24 p.m.: -NASA Fleet Review
  • 1:44 p.m.: USCG Helo Flyover
  • 1:54 p.m.: USCG Fixed Wing Flyover
  • 2:09 p.m.: Golden Knights, Leap Frogs
  • 2:29 p.m.: Army Helo Flyover
  • 2:44 p.m.: USAF Fleet Review – Wave 1 – Heavies
  • 2:54 p.m.: USAF Fleet Review – Wave 2 – AFSOC
  • 3:04 p.m.: USAF Fleet Review – Wave 3 – Fighters
  • 3:29 p.m.: Executive Rotary Wing Airlift
  • 3:39 p.m.: USMC Fleet Review – Wave 1 – Rotary
  • 3:49 p.m.: USMC Fleet Review – Wave 2 – Fixed Wing
  • 3:59 p.m.: USN Fleet Review – Wave 1 – Rotary
  • 4:09 p.m.: USN Fleet Review – Wave 2 – Fixed Wing
  • 4:19 p.m.: USN Fleet Review – Wave 3 – Fighters
  • 4:21 p.m.: USN F-18F Demonstration
  • 4:59 p.m.: USN Blue Angels
  • 5:26 p.m.: USMC MV-22 Osprey Demonstration
  • 5:44 p.m.: USAF Fleet Review – Fighters
  • 6:02 p.m.: USAF Tri-Bomber Formation
  • 6:05 p.m.: USN F-35C Demonstration
  • 6:25 p.m.: USAF Thunderbirds Demonstration
  • 7:03 p.m.: Air Force One Flyover
  • 7:07 p.m.: USAF Thunderbirds Delta Break
  • 7:17 p.m.: HUGE 1 Flyover Led by the Newly Renovated Air Force One
  • 7:38 p.m.: U.S. Stealth Airpower Flyover
  • 7:39 p.m.: F-22 Raptor Demo
  • 7:53 p.m.: F-22 Raptor in Afterburner
  • 7:59 p.m.: B-1 Flyover
  • 8:07 p.m.: B-1’s in Afterburner
  • 8:11 p.m.: HUGE ONE Fly Over Review
  • 8:22 p.m.: Golden Knights Twilight Jump
  • 10:36 p.m.: B-1 Afterburner Night Pass
Tags: US Air Force, NASA, US Navy
@Spartacus | 04-07-26 | 19:00 | 116 reacties

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