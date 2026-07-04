Ja gisteren vlogen ze ook al maar dat waren dus een soort van generale repetities en voorproefjes. Maar vandaag, vanaf 13:14 Amerikaanse tijd, 19:14 Nederlandse tijd, gaat het dus NEGEN UUR LANG los. En echt iedereen komt langs: NASA, luchtmacht, marine met al hun jagers, heli's, de strategische USAF Tri-Bomber Formation (B-2, B-1, B-52), legendarische demoteams Blue Angles (F-18's) en Thunderbirds (F-16's) en alles daar tussenin.

Na de breek het schema zodat u lekker kunt turven en vogelspotten!

UPDATE 19:35 - Nog altijd geen vliegtuigen. Het lijkt allemaal nog even te duren. Hangt wel al het een en ander in de lucht.

UPDATE 19:44 - KIJK AAN.