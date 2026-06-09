Uitstekende vondst natuurlijk, die Eurostar van Amsterdam naar Londen, maar gevolg is wel dat er ook een hoop groepjes ladderzatte Britse chavs deze kant op komen, en ons allereigenste uitschot boemelt ook vrolijk richting Groot-Brittannië. Dat ging afgelopen vrijdag behoorlijk mis, lezen we in de Daily Mail. Een groepje Nederlandse mannen zat stomdronken in de trein, rookte in de wc, gedroeg zich obstinaat, en ging niet op verzoeken van medewerkers in om een klein beetje normaal te doen. Wat ze dan weer wel deden (of in ieder geval eentje): een vrouw aanranden. Op station St. Pancras wachtte de politie ze op; twee kerels mochten vervolgens in handboeien mee naar het bureau. Eentje om de aanranding eerder, de andere wegens belemmering van de rechtsgang. Wat een ontiegelijke pedaaleemmers zeg.