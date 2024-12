En dan nu Goed Nieuwsch. Gefeliciteerd Nederland. We zijn weer eens het slechtste jongetje kaalste meisje van de klas. Nergens in Europa worden de voortuintjes keuriger aangeharkt alsdan in HOLLAND, met Turkije als goede tweede (met dank aan Karsu, Lale en Ebru). Voor welig tierende oerbossen moet u naar Scandinavië, Frankrijk en België, en gek genoeg niet naar de Baltische Staten. Geen idee wat we verder met deze EU-socioschaamhaarmap moeten, en hoe de regionale verschillen te verklaren, dat mag u doen want u heeft toch overal verstand van. Na de break: Ook bij de mannen zijn we KAMPIOENEN. Oant moarn, strijders.