Raar hoor. In de krant van Wakker België stond al twee keer prima beschreven hoe Europees Voetbal te koekeloeren. Maar nog steeds drentelen drommen boomers tevergeefs naar Veronica of Talpa om daar terecht te komen bij Gierende Gijp en/of avondvullende programmerings over Border Security Australië, om vervolgens te klagen bij Henk Krol en de Ouderenbond. Hiero half juli: Om toch het voetbal gratis op tv te kijken moet je een app installeren van Ziggo. Dan moet je ook nog eens een account aanmaken en persoonlijke gegevens invullen. Volgens Ziggo moet dat van de UEFA, om te controleren of de kijkers wel in Nederland wonen. En gisteren nog een keer: Maar ben je geen klant, dan moet je een account aanmaken en de app downloaden. In dat geval kan iedereen inschakelen op FEYENOORD, dat het vanavond om 21.00 uur opneemt tegen BENFICA.

DUS DOWNLOAD DE APP, MAAK EEN ZIGGO-ACCOUNT AAN OP NAAM VAN PETER JANSEN (NEDERLAND) EN KLAAR.

PS: Mocht u nog over een antieke Philipsch-televee met buizen en ingebrand RTL-logo beschikken dan raprap naar de MediaMarkt voor een slimme flatscreen televi...