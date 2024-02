Future Soldier programs, gewapende Jet Suiters, de aanstaande dienstwapens van the US Army met die oneerlijke richtkijker erop, geleide sniperkogels, nieuwe zoom-mechaniek voor uw optische vizier en meer van zulks. Zijn zijn we gek op alhier.

En nu dus een nieuw stukje militaire hardware, namelijk een 'volledig' 'gepantserd' 'exoskelet' van het Duitse Mehler Systems. Dé outfit voor de makker die na een speedmars-klopjacht van 20 kilometer door Parijs als eerste door de deur mag.

Waarom het voor exoskelet-begrippen zo dun en onzichtbaar oogt allemaal? Het is een passief exoskelet, heeft dus helemaal geen accu en beweegt niet uit zichzelf. In plaats daarvan stuurt het 70% van dat ondraaglijke gewicht van het pantser richting de grond.

"The ExoM Exoskeleton revolutionises the experience for military and law enforcement personnel facing extended wear of heavy equipment and demanding high-level ballistic protection. By redistributing up to 70% of the load from the shoulders to the ground, this technology alleviates physical strain, and mitigates injuries, allowing operators to focus on their duties. (...) Equipped with a flexible spine, sliding waist belt, and articulated hip, knee, and ankle joints, the ExoM Exoskeleton ensures operators maintain up to 99% ease and range of motion. This flexibility proves vital for navigating challenging terrains and confined spaces."

Mehler System ontwikkelt het systeem in samenwerking met, en voor Franse antiterreureenheid GIGN. Meer beeld na de breek!