Frits' boek De Intellectuele Verleiding, dat was voor menig redacteur alhier (n=1) toch ook z'n Intellectuele Ontmaagding. Kunnen we deze beeldspraak nog ondraaglijker maken? Jawel hoor. Want wat nou als je die ontmaagding elke dag opnieuw kunt beleven met een AI Frits Bolkestein op de VR, en daarmee als bijverlies op rekening van elke Nederlander de VVD van zichzelf kan redden?

Dat is zo ongeveer het voorstel in "Een prikkelend artikel" door ene Joost Smit van 'De Politieke Academie'. Voor hem is de redding van de VVD namelijk gelegen in:

"een herwaardering van het liberalisme van Frits Bolkestein, dat zich kenmerkte door durf en een duidelijke visie. Een taalmodel van zijn werk kan mogelijk bijdragen aan een nieuwe toekomst voor de VVD. (...) Aangezien Bolkesteins boeken beschikbaar zijn via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, heb ik als praktische proef een taalmodel getraind met zijn werk en dit toegepast op teksten van moties van de Algemene Ledenvergadering van de VVD op 27 januari 2024.

(...) Zijn manier van denken over liberalisme, met duidelijke argumenten en standvastige ideeën, kan een goede gids zijn voor de VVD in deze moeilijke tijd. Dit betekent niet dat we terug moeten naar vroeger, maar dat we Bolkesteins ideeën opnieuw moeten bekijken en toepassen op de problemen van nu. Moderne technieken, zoals taalmodellen, kunnen daaraan bijdragen."

Beetje als die AI waarmee je kunt chatten met bekende historische figuren dus - "Unlock Adolf Hitler for 500 coins".