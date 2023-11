Drie personen die ogenschijnlijk helemaal niets met elkaar te maken hebben, ware het niet dat ze allemaal vandaag (27 november) geboren zijn. Daardoor vormen ze een Geboortedag Genootschap, een internationaal bindend verbond met elkaar en de gregoriaanse kalender. Alledrie konden ze iets heel erg goed. Bruce Lee kon heel goed knokken, Frank Kramer kon heel goed commentaar geven bij voetbalwedstrijden uit obscure competities, Jimi Hendrix kon heel goed gitaarspelen. Ze zijn helaas dood, alledrie, en in het paradijs kijken ze meewarig neer op de teringzooi die wij er hier van gemaakt hebben. De grootste knokkers zijn zonder uitzondering zonen van Allah, missing links uit de provincie (Dagestan), maar rammen kunnen ze. De enige goede voetbalcommentator van het moment is Wytse van der Goot, maar die moet echt nog een paar rondjes degenereren om het niveau van Frank Kramer te bereiken. En wat hebben we nu rondlopen aan topgitaristen? Clapton? Slash? Bonamassa? John Mayer? FREEK VAN SUZAN? Nee, zoals deze drie worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Proost, op vroeger.