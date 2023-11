Ik weet niet wie wie is, en waarom ze wel of niet correct zouden zijn. Wel verbaas ik me over een journalist die niet eens 2 tweets kan schrijven met een normale zinsopbouw. 'Zo ziet chanteert de Haagse kliek..' Snap ik niet. En dan de volgende: 'Ga is mij nou chanteren met...'. Serieus, als dat het niveau van taalkennis van een journalist is, begrijp ik waarom veel artikelen en krantenkoppen niet meer te volgen zijn.