@EEnzame SchizofrEEN | 08-10-23 | 15:01:

Het is wel een heel dun verhaaltje, met een vette, suggestieve kop erboven die in het lulverhaal steeds verder wordt afgebroke. Totdat er niks opzienbarends overblijft.

Kop:

"Anke eet al vier jaar niet meer"

Subkop:

"Anke stopte vier jaar geleden met het eten van voedsel..."

Afzwakking 1:

“Ik ben aan het unfooden, dus ik at de afgelopen vier jaar nauwelijks of niet”

Afzwakking 2:

“De meeste dagen eet ik niet."

Afzwakking 3:

"De afgelopen maand heeft Anke op sapjes geleefd, vorig jaar dronk ze uitsluitend liters kokoswater."

Afzwakking 4:

"Als Anke toch trek heeft, neemt ze een handje nootjes of dadels."

Afzwakking 6:

"Dan drinkt ze heel veel sap..."

Kortom, er is geen sprake van dat Anke geen voedsel tot zich neemt.

Dit soort volk wordt 'breatharians' genoemd. Is onderzoek naar gedaan. Resultaten zijn gelijkend op die rond parapsychologisch onderzoek, in veel gevallen wordt oplichteri, of op z'n minst het opkloppen van het verhaal, geconstateerd.

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32739103/

"This is another example of the so-called post-truth world. Truth doesn't matter. Facts don't matter. Nothing really matters, as long as it's framed in a story that people can believe."

www.zmescience.com/science/breatharia...