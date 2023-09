Het betreft nog altijd *onbewezen beschuldigingen* en van de vier dames uit de rapportage hebben er welgeteld 0 aangifte gedaan. Toch zette YouTube daags na de beschuldigingen Russell Brands reclame-inkomsten stop, en dat platform is met 6,63 miljoen volgers met afstand zijn grootste kanaal. En gisteravond stuurde het Culture, Media and Sport Committee van het Britse parlement een oproep tot demonitisation naar TikTok en Rumble waar Brand respectievelijk 2,3 en en 1,42 miljoen volgers heeft. Die volstrekt ongekende oproep die elk mandaat te buiten gaat verscheen in de volgende taal:

"While we recognise that Rumble/TikTok is not the creator of the content published by Mr Brand, we are concerned that he may be able to profit from his content on the platform. We would be grateful if you could confirm whether Mr Brand is able to monetise his content, including videos relating to the serious allegations against him. If so, we would like to know whether you intend to join YouTube in suspending Mr Brand's ability to earn money on the platform." Zie beide brieven na de breek.

Was getekend, voorzitter Dame Caroline Dinenage MP van de Conservative Party (!), geheel toevallig getrouwd met Majoor-Generaal Mark Lancaster, die van 2018 tot 2020 de Deputy Commander was van de online informatie-eenheid 77th Brigade van het Britse leger, door WIRED omschreven als een "psychological operations unit responsible for 'non-lethal' warfare that reportedly uses social media to "control the narrative". Weet je, het is niet *niet* opmerkelijk.

Bovenal natuurlijk extreem DOM zo'n oproep aan Rumble te sturen, een platform dat zichzelf expliciet positioneert als een vrijhaven voor 'kritische denkers' die elders gecensureerd worden. Dat leidt heus wel tot een vaak onooglijk platform met de meest afzichtelijke thumbnails. Maar hun reactie liegt er niet om:

"We regard it as deeply inappropriate and dangerous that the UK Parliament would attempt to control who is allowed to speak on our platform or to earn a living from doing so. Singling out an individual and demanding his ban is even more disturbing given the absence of any connection between the allegations and his content on Rumble. (...) Although it may be politically and socially easier for Rumble to join a cancel culture mob, doing so would be a violation of our company's values and mission. We empathetically reject the UK Parliament's demands."

Saillant detail temidden van deze knevelpoging door het Britse parlement: van de vier beschuldigende dames heeft er nog niet een officieel aangifte gedaan. Afgelopen zondag 17 september deed een nieuwe dame, die geen onderdeel uitmaakte van het onderzoek naar een periode tussen 2006 en 2013 door The Times en Channel 4, wel een melding bij de politie van een "sexual assault, which was alleged to have taken place in Soho in central London in 2003." Maar de politie benadrukte afgelopen maandag dat er na aanleiding van deze melding nog geen onderzoek was gestart.

Update: De BBC waardeert Russell op van misinformatie naar "halve waarheden".

