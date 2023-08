250 domme mensen zijn beter dan 150 domme mensen? Alleen domme mensen zouden zoiets kunnen bedenken. Ach, ik begrijp het al: Mirjam Bikker en Laurens Dassen zijn politici en dus dom. Want politici denken niet, maar volgen een partijdiscipline dus is stompzinnigheid een groot voordeel. Het zal me een zorg zijn. Mij maakt het niet uit of ik niet stem op 150 of 250 domme mensen. De laatste variant is alleen zo'n tien miljoen euro duurder. Maar daar verzinnen de domme mensen vast wel wat op. Zoals het verhogen van de belastingen op erkervensters, want erkervensters zijn slecht want vooroorlogs. Of zo. Een non-issue dus.