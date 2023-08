Geen idee waarom er nog zo hevig in bemande vliegtuigen wordt geïnvesteerd maar ze hebben vast hun redenen. Boven- en onderstaand ziet u het XBW-1 'Blended Wing Body' concept-toestel van JetZero. Inderdaad, een beetje vergelijkbaar met de V-Wing van TU Delft, alleen is die nog veel breder en krijgt die geen $235 miljoen van het Pentagon om eindelijk een echt testtoestel van volledig formaat te bouwen.

De XBW-1 moet een next-gen tank- en transportvliegtuig worden, aldus de Amerikaanse luchtmacht. "With a design that differs from a traditional tube-and-wing aircraft, the BWB blends the aircraft body into its high-aspect-ratio wing, decreasing aerodynamic drag by at least 30% and providing additional lift. This increased efficiency will enable extended range, more loiter time, and increased payload delivery efficiencies, capabilities that are vital to mitigating logistics risks." Meer beeld en geluid na de breek.