Wat is hier gaande. DJ Crazy Times en Biljana Electronica scoorde met slechts de bovenstaande 50 seconden van hun Europop-parodie dé zomerhit van 2023. Maar wat gebeurt er vervolgens? In plaats van het ongekende momentum [88 MILJOEN weergaven in 1 week] te verzilveren, publiceerde de komiek gisteren ineens hetzelfde fragment met een ander meisje dat in tegenstelling tot het briljante typetje Biljana Electronica hélémáál niet grappig of getalenteerd is. En de miljoenen gloednieuwe fans haten het met een passie.

Maar we kennen Kyle inmiddels een beetje en hij is dus écht heel goed in z'n vak. En daarom denken we dus dat dit een bewuste keuze is omdat het juist volledig in de Europop-traditie past. Twee commentaren op Twitter bijvoorbeeld: "you might think its a bad decision to just release a worse version of your surprise hit but its actually the most europop response possible" en "Replacing a key member at the height of your popularity and ruining everything is peak Europop, this guy is actually a genius".

Hoe dan ook onverminderd zin in de hele clip, maar wel echt alleen met Biljana Electronica.

UNESCO-erfgoed gevandaliseerd

Kyle is véél te goed in dit vak voor deze misstap, het moet opzet zijn