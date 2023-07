Sterke docu door onderzoeksjournalist en voormalig "evangelist"/vriend van Wim

Eerst even een korte samenvatting van de bovenstaande docu door onderzoeksjournalist en voormalig student, vriend en "evangelist" van Wim Hof zelf @Scott Carney. De voornaamste ademhalingsoefening, namelijk gecontroleerde hyperventilatie gevolgd door ademretentie en de daarvan gescheiden blootstelling aan koud water leveren allebei legio voordelen op in het bestrijden van bijvoorbeeld auto-immuunziekten en psychologische klachten. Echter, als je de ademhalingsoefeningen uitvoert in of nabij water kan eventuele bewusteloosheid resulteren in verdrinkingsdood. Ondanks dat Wim Hofs website expliciet vermeldt dat die twee oefeningen dus nooit gecombineerd mogen worden, toont en doceert Wim de combinatie van die twee oefeningen zelf wel veelvoudig. Inmiddels zijn er naar verluidt in totaal dertien (13) gevallen bekend waarbij mensen een verdrinkingsdood stierven door de onveilige combinatie van deze twee oefeningen.

En nu klaagt advocaat Raphael Metzger, vader van wat het meest recente slachtoffer lijkt - een meisje van 17 uit Californië, Wim Hof en zijn bedrijf InnerFire BV aan voor $67 miljoen.

"The lawsuit alleges that Madelyn had performed Wim Hof breathing techniques shortly before her death, and that Hof’s exercises caused her to lose consciousness in the pool and drown. The suit states that Madelyn had been recently introduced to Hof’s teachings by her mother and Raphael’s ex-wife, Tammy Metzger, who is also a defendant in the suit. A tab on Madelyn’s computer linked to various Hof training exercises.

“Madelyn put on her bathing suit, went into the pool to cool off and to reduce anxiety following an argument with Tammy Metzger, and she did Wim Hof breathing,” the suit states. “She became hypoxic and thereupon drowned in shallow water despite being an excellent swimmer.”"

Kortom, niet alleen Wim Hof maar ook de ex-vrouw en moeder van het slachtoffer aangeklaagd.

Wim Hofs zoon en CEO van InnerFire BV, Enahm Hof, verzet zich en noemt de aanklacht "simpelweg niet waar." "“We were shocked to hear that such a young girl drowned. Shocked by the allegations, which don’t make any sense to us.”"

Enfin, we kijken de docu weer even verder want daar wordt het in een uur allemaal vrij duidelijk.

never forget