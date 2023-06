Zoals met alle gekken is hij afgegleden. Hij was ooit liberaal en lichtend baken maar de gekte nam het steeds meer over. Je kunt je afvragen of zijn vreemdgaan met Hassnae, hij was toen nog samen met de moeder van zijn kinderen, niet juist een gevolg is van die gekte ipv andersom. Wat wel vaststaat is dat obsessies en continue ruzies met echt iedereen, altijd vanaf het moment waarop hij zich afgewezen voelt, en dat kan bij zo'n volatiele persoonlijkheid letterlijk bij alles zijn, eem rode draad in zijn leven vormen. Wie goed zoekt op internet komt hilarische ruzies tegen op openbare gastenboeken (die had je vroeger) met beheerders van naaktcampings (de man is nudist) die het ooit hebben gewaagd verkeerd naar de jonge Breedveld te kijken. Hij heeft ooit geschreven hoe zijn vader, die banketbakker was, woedend kon worden op zijn personeel en ze met jampotten bekogelde terwijl hij gefrustreerd uitriep dat hij 'alleen maar middelmatige talentlozen' om zich heen zag. De ironie ontging Breedveld natuurlijk dat zijn vader behalve een kort lontje ook een extreme onzekerheid verborg, want het jezelf woedend verheffen ten koste van anderen die minderwaardig zouden zijn is het typische opblazen van het ego waar de onzekere, gemankeerde narcist met persoonlijkheidsstoornis bij uitstek in zal vervallen. Die obsessieve woededwang, dat eeuwige gefrustreer over iedereen die altijd tegen hem zijn heeft hij dus van zijn vader meegekregen. Het is de typische bubbel van de narcist die steeds weer wordt opgeblazen, steeds weer wordt wordt doorgeprikt, waarna de onvermijdelijke meltdown en depressie volgt met alle destructieve elementen die daar bijhoren. Dat betekent dat hij -altijd- zal draaien als een blad aan een boom, -altijd- weer woedend zal moeten worden, -altijd- zijn schepen achter zich zal verbranden. En dat maakt moe en ziek. Met een dergelijke persoonlijkheidsstoornis word je geen 80. De continue stress die gepaard gaat met het voortdurende moeten opblazen van een identiteit en het voortdurend woedend moeten zijn doet serieuze schade, ook echt fysiek. Je kunt bij dit soort problematiek aan de hersenen zien hoe littekens zich vormen door eiwitafzettingen bijvoorbeeld, verwant met neurologische ziektes als bijvoorbeeld dementie. En dat is sad. In the end kun je niet anders dan medelijden hebben daarmee: dit soort ernsige persoonlijkheidsstoornissen zijn altijd een drama voor iedereen, voor de persoon zelf, voor de naasten, en daarin zijn uitlsuitend verliezers te vinden. Dat zal iedereen die met zo iemand samenleeft kunnen beantwoorden. Maar waar een fysieke ziekte makkelijk wordt erkend, en herkend, worden ernstige neurologische afwijkingen dat juist niet. De patiënt zelf is er rotsvast van overtuigd dat hij als enige gezond is, zoals er geen opa of oma bestaat die uit zichzelf doorheeft dat er sprake is van dementie. De omgeving heeft het door maar bij afwezigheid van progressie, en een identiteitsstoornis is geeb progressieve ziekte, is het moeilijk de patiënt er van te overtuigen dat medische interventie noodzakelijk is. Je kunt iemand niet dwingen naar een arts te gaan, hoe verwoestend zijn gedrag ook mag zijn. Bovendien is een dergelijke afwijking die zich ergens op het kruispunt van psychiatrie en neurologie bevindt al even moeilijj te diagnosticeren als te behandelen. En dat betekent, simpelweg, een leven vol leed met daarin heel veel ellende en heel veel schade. En nee, dat komt nooit meer goed. Het is onveranderbaar. Dat is hard. Keihard. En, eigenlijk, aan niemand toe te wensen.