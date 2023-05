Gebaseerd op het non-fictie boek Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI. Over de meer dan zestig moorden op volbloed Osage Native Americans tussen 1918 en 1931 die op olierijke landen woonden en hoe een onderzoek onder de destijds 29-jarige Edgar J. Hoover leidde tot de vorming van de FBI. De film is de elfde samenwerking tussen Scorsese en De Niro en de zevende samenwerking tussen Scorsese en DiCaprio. Interview met nieuwkomer en 'vroege Oscar gegadigde' hoofdrolspeelster Lily Gladstone leest u hier. Mooiste screens onderstaand en na de breek.

goats

Jesse Plemons (brak door in seizoen 5 van Breaking Bad, 2012)

eens

wow

"Can you find the wolves in this picture?"

Interview met hoofdrolspeelster Lily Gladstone