Tsja, wie had dat gedacht...

1. Constant de kwaliteit van testen en toetsen verlagen, om zo met de fluwelen handschoen de immigrant en/of cultureel 'achtergestelden' maar niet aan te hoeven pakken én het slagingspercentage per school hoog te houden...

2. Immigratie van culturen (en jongeren) waarvan de intellectuele gesteldheid al 'twijfelachtig' te noemen is en deze zsm een kans op de banenmarkt proberen te geven door deze op een versnelde manier aan een diploma te houden.

3. De standaarden, waarden en gebruik van de Nederlandse taal en zodoende ook de toetsen non-stop verlagen, ook vanwege punt 1 en 2...

4. En waarschijnlijk nog wel veel meer oorzaken die bovenstaande 3 punten alleen maar meer voeden.

Een maat van me is leraar Engels, hoeveel leerlingen hij op het MBO krijgt die gewoon NIET kunnen schrijven is schrikbarend. Maar zelfs in veel gevallen is lezen ook al een wonder. Leerlingen die "boeken lezen" doen dat via audioboeken met oortjes. Typen wordt gedaan op een mobiel of PC met autocorrect of tegenwoordig zelfs met AI.

De kloof tussen rijk en arm gaat alleen maar groter worden, omdat de armen zometeen niet eens meer de middelen hebben om ook maar een beetje normaal op een baan te solliciteren waar enige vorm van taalkundigheid of schrijfvaardigheid een pré is. En de rijken vinden dit wel best, zo behouden ze hun 'waarde' en rijkdom, omdat het plebs er van kan worden weggehouden.