We zien nu iets wat op hele grote schaal gebeurt in de gezondheidszorg, alleen is het geval van Mascha uiterst schrijnend en is het gevaar dat we hier op gaan focussen en het vervolgens extrapoleren naar de totale gezondheidszorg. Je ziet dat gebeuren in het twitterdraadje in het standpunt van Frederik. Hij roept iets wat niet relevant is namelijk “als we dit voor iedereen doen, de gezondheidszorg en maatschappij dit niet kunnen dragen”. Foute gedachte is dat er geen talloze 32jarigen rondlopen met ernstige gezondheidsproblemen en trekt het door naar de ouderen. Dit soort oproepen komen niet van ouderen. Er zal daar zeker de nodige behandeling zijn die weinig bij gaat dragen, maar juist in die doelgroep hoor je ook van de oudere zelf, en de familie dat op hoge leeftijd men geen gedoe meer wil. Het is dus een foute vergelijking.

Er zijn heel veel gezondheidsklachten, ook minder heftig dan bij Mascha waar er een zeer strakke kosten baten analyse gehouden wordt. Een gevolg binnen de GGZ is bv dat chronisch psychotische mensen, andere mensen met ernstige mentale aandoeningen nauwelijks behandeling kunnen krijgen want het levert te weinig op voor aanbieders, wat hetzelfde is als, de verzekeraar wil niet betalen. Dat is de basis en het komt er op verschillende wijze uit:

- Ernstig verwarde mensen op straat, “waarom doet niemand iets”.

- Lange wachtlijsten voor zorg.

- En, heel,schrijnend, mensen als Mascha.

Gezondheidszorg is in de eerste plaats een zaak tussen patiënt en behandelaren en daar hoort absoluut ook het gesprek bij of een behandeling nog zin heeft. Deze partijen moeten er uit komen en de verzekeraar behoort daar niet tussen te zitten.

Je hoort ook langer te kijken dan je neus lang is. Nu wordt er blijkbaar een kosten- baten analyse gehouden tav de kansen van Mascha, en zo te horen staat het er niet goed voor, maar er is toch nog veel te behalen.

Het gaat niet alleen om Mascha maar ook haar omgeving en dan weten we dus dat er twee jonge kinderen bij zijn. Een jaar extra leven voor Mascha is voor haar als 32jarige toch nog winst, maar voor die kinderen nog veel belangrijker. Die van 5 maanden zit nu in de eerste drie jaar van het leven waar essentiële ontwikkelingen zitten tav hechting, en dat is weer heel belangrijk voor een mentaal sterker leven in de jaren die er na gaan komen. Een slechte hechting is allereerst een bijzondere slechte prognose op geestelijke gezondheid, maar ook als bijvangst de lichamelijke gezondheid. Dus een jaartje er bij is dikke winst voor het kind van 5 maanden.

Die van 5 jaar is ook nog zo jong dat een jaartje extra moeder er bij veel winst geeft voor de verdere ontwikkeling, en gezondheid van dat kind.

Kijk je breder, dan zie je veel meer winst die te behalen is. Helaas kijken verzekeraars vooral naar inkomsten en uitgaven.

Bedenk dat bij 3 a 4 top managers in zo’n bedrijf die anderhalve ton er zo is als ze een jaar 25% minder salaris accepteren. Hebben ze nog steeds een mooi inkomen.