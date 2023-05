Okay, de casus: het slachtoffer Jordan Neely (30) wordt door de NYPD omschreven als dakloze man met een "mental health history" die al meer dan 40 (!) keer gearresteerd is en waar nog een actief arrestatiebevel voor "felony assault charges" van 23 februari voor uitstond. Ook was hij een plaatselijke Michael Jackson-imitator.

Het - gezien zijn achtergrond zeer plausibele - verhaal gaat dat Neely op afgelopen maandag 1 mei voor onrust zorgde in een metro. "Alberto Vazquez, a freelance journalist who filmed video of the shocking incident, told The Post Neely was unhinged, yelling at riders that he didn’t have food or drinks and “doesn’t care if he goes to jail.” Police previously said he had been threatening other riders and throwing garbage at them." De New York Times citeert getuigen die Neely tijdens het incident beschreven als "vijandig en onberekenbaar".

Drie omstanders probeerden Neely te beteugelen. Een 24-jarige "decorated veteran Marine sergeant who separated from service two years ago" had Neely hierbij in een rare naked choke. Onder normale, gebruikelijke, modale, gecontroleerde omstandigheden stop je met het toepassen van die choke zodra het slachtoffer opgeeft of stopt met bewegen, omdat het slachtoffer dan tijdelijk bewusteloos is door een gestopte bloedtoevoer naar de hersenen.

Maar als je dat vervolgens langer toe blijft passen kan een langdurige choke inderdaad eindigen in overlijden. En volgens de schouwarts was dit hier inderdaad het geval. "Jordan Neely’s cause of death was “compression of neck (chokehold)” and the manner constituted a homicide, the medical examiner determined Wednesday afternoon."

Een overigens niet onbelangrijk detail: op 2:23 van de bovenstaande video horen we hoe een omstander zich zorgen maakt om het slachtoffer, en vraagt of Neely op deze manier in levensgevaar verkeert. De man met het grijze petje, die helpt bij het bedwingen van Neely antwoordt, nadat hij zich kort tot de marinier wendt die bevestigend knikt, hierop: "He's not squeezing no more. He's fine." Wat erop zou wijzen dat de choke al (veel?) eerder afgeschaald werd naar hem simpelweg in bedwang houden.

Het is op dit moment onduidelijk of de marinier, die het internet vandaag ongetwijfeld zal identificeren, vervolgd zal worden.

Ontluikende onlusten en opstootjes

Neely in betere (?) tijden

Neely ook in betere (?) tijden al minder aardig dan Tucker Carlson