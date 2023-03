Sakhir. Bahrein. Het eerste woord is als een onomatopee voor de dronken hikkende oprisping die voorafgaat aan de klank van de tweede, die bruist als de antiperistaltische retour afzender op de stoep voor de deur van een cultureel-culinaire Arabische broodjestent waar je in het holst van de vroege zondagmorgen een wanhoopspoging deed om de tollende misselijkheid van een overdaad aan rooie wodka/Red Bull te dempen met een in folie gewikkelde rol lamsvlees waar je helaas toch net te veel sambalsaus overheen gespoten had - een finale vlaag van overmoed die je maag je met gepast zuurgeweld weigert te vergeven. En dat verdomme alleen maar omdat je het eerste een-tweetje van Max en Checo in het nieuwe F1-seizoen in gepaste stijl wilde vieren!

Maar geen nood: nu is het tijd voor lights out en mag je eindelijk dat herstelbiertje waar je zo naar dorstte opentrekken, vrezend dat die P1 en P2 eindigen in een dubbel podium (met Fernando "El Plan" Alonso op de derde trede? Lol nee maar een mens mag hopen) en daarmee opnieuw een bacchanaal. We voorspellen maagkrampen bij de koffiemachine op kantoor maandag - maar godverdomme wat voelt het lekker doorzonrebels om zo brak aan de start van een superieure motorsport in een zanderig kamelenland te verschijnen, voor een nieuw seizoen van gestrekt thuisdrinken terwijl anderen het stuurwerk doen. Hier een stappenplan voor gratis legale F1-streams, geen dank. Go Max, make us proud drink. Bonusshotjes limoncello voor iedere strategische blunder van Ferrari én een shotje dropshot voor iedere zelfbeklagende team radio van Sir Lewis.

F1 Fantasy League: instappen in de GS Brand Safety Car, hierrr. Blaastest niet nodig

Nog even 2021 voorgoed uitzwaaien