BN'ers hebben zaterdag MASSAAL geschokt gereageerd op de foto die DENNIS SCHOUTEN eerder deelde. Zowel antivaxcomplotriool TWITTER als antivaxcomplotriool DE TELEGRAAF ontploften bijna van MORELE VERONTWAARDIGING, geuit door BN'ers, de fundamenten onder de Nederlandse kunst- cultuur- en intellectuele wereld. SCHOUTEN, bekend van het in verstandelijkgehandicaptenkringen zeer populaire transfobe pro-obesitasprogramma RODDELPRAAT, openbaarde zaterdag met een selfie dat hij zijn wenkbrauwen epileert. Het GERUCHT dat de RODDELPRAAT-lasteraar zijn wenkbrauwen epileert gaat al jaren rond, maar SCHOUTEN heeft dit altijd ONTKEND. Waarom SCHOUTEN nu ineens toegeeft zijn wenkbrauwen te epileren is onbekend. BOZE TONGEN beweren dat het te maken heeft met zijn geheime seksrelatie met co-host JAN ROOS, een beroemd OBESITASMODEL. Overigens heeft SCHOUTEN ook impliciet toegegeven op vrijdagavond naar ASPEN VALLEY in Enschede te gaan, een bekende literaire salon waar bekroonde denkers van over de hele wereld met elkaar filosferen over moeilijke vraagstukken en vuistdikke in het Duits geschreven essays uittwisselen. Hieronder de meest hartverwarmende REACTIES van BN'ers!

Tanja Terreur, bekend van het Powned-programma BN'ers Gaan Ook Bij Powned Op Reis Van Uw Belastinggeld:

'Ik ben verbijsterd dat Dennis Schouten dus toch zijn wenkbrauwen epileert! Heb dit altijd al geweten! Wel goed dat hij dit doet! Het TABOE op wenkbrauwen epileren moeten we doorbreken! Ik ben benieuwd wat Tragische Theo hier van vindt, maar wat mij betreft komt dit echt heel erg dichtbij nu!'

Tragische Theo, bekend van het Powned-programma BN'ers Gaan Ook Bij Powned Op Reis Van Uw Belastinggeld Maar Nu Met Vlaamse BN'ers:

'Hup Dennis! We moeten het hebben over wenkbrauwen epileren! LET'S HEAR IT FOR THE WENKBRAUWEN! Laten we allemaal klappen voor Dennis Schouten!'



Volstrekt Onbeluisterde 3FM DJ, bekend van een volstrekt onbeluisterd 3FM-programma:



'Hartverscheurend. Zelf ken ik iemand die ook wel eens wenkbrauwen epileert, dus het komt nu wel erg dichtbij. Sterkte Dennis, ook wat betreft uit moeten gaan in Enschede, dat wens je zelfs wenkbrauwepileerders niet toe. Is er al een glazen huis voor geëpileerde wenkbrauwen?'

Petra Likmijnema, bekend van het AVROTROS-programma BN'ers Gaan Ook Bij AVROTROS Op Reis Van Uw Belastinggeld:

'Mensen als Dennis Schouten verdienen een wenkbrauwepilatie en vragen er gewoon om. Ik kan dat zeggen want ik ben al lang arrivee in medialand dus als ik iets kwetsends zeg word ik bejubeld, dat is nou eenmaal hoe de hazen lopen in Nederland, muhahahaha! '



Marianne Schoonman, bekend van het BNNVARA-programma Omhooggeneukte BN'ers Gaan Ook Bij BNNVARA Op Reis Van Uw Belastinggeld:

'Dennis Schouten? Wenkbrauwen geepileerd? VACCIN?????'

Frits Baudet, bekend van het MAX-programma Familieleden Van BN'ers Gaan Ook Bij MAX Op Reis Van Uw Belastinggeld:

'Eerst Trump maar eens uit het Witte Huis, daarna zien we wel verder. VLUCHTELINGEN WELKOM!'

Georgina Banaan, bekend van het ON-programma BN'ers Gaan Ook Bij ON Op Reis Van Uw Belastinggeld:

'Het wordt tijd voor geweld tegen wenkbrauwepileerders. Wenkbrauwen epileren is racisme. Verder heeft Dennis Schouten een pijpmondje en het gezicht van een teelbal met psoriasis. Oh hahahaha, want ben ik toch een gek mens. Wie is Dennis Schouten eigenlijk? En wat is epileren? Welke dag is het vandaag? Twee klontjes graag, merci.'

Henk Banaan (geen familie van), bekend van het KRONCRV-programma BN'ers Gingen 300 Jaar Geleden Ook Al Bij KRONCRV Op Reis Van Uw Belastinggeld:

'Dennis Schouten! DENNIS SCHOUTEN! DENNIS SCHOUTEN! Dat noemt zichzelf Dennis! De laatste Dennis die wat kon was Dennis Bergkamp! EPILEREN! VUILNISMAN, MAG DEZE VUILNISZAK OOK MEE?



ZACHTJES SNEEUWDE

HET

SIGARENAS!

Maarten van Drekstal, bekend van het VPRO-programma BN'ers Gaan Ook Bij VRPO Op Reis Van Uw Belastinggeld:

'Ja, kijk, het is natuurlijk volkomen onzin om je wenkbrauwen te epileren. Nog even en we moeten geloven dat heel Nederland zijn wenkbrauwen epileert. Maargoed, aangezien Nederland al net zo vol zit met debielen als de VS verbaast me dat niks. De laatste keer dat ik iets epileerde was trouwens in 1874 toen ik werd ontgroend voor het Utrechts Studentencorps. In die tijd stelde dat nog wat voor, ontgroening, wij moesten twee maanden lang met een roetkap op in een snikhete zolder Dachautje spelen en werden daarna ritueel van de Domtoren geflikkerd. Wie nog leefde had voldoende band gekweekt om lid te mogen zijn. Kom daar nu eens om. Tegenwoordig delen ze wat kroketten uit en epileren ze online wenkbrauwen en dat was het. Daarom is Nederland ook zo debiel. Ik weet nog goed hoe ik in 1894 lid we. '

Jan Roos, bekend van het YouTube-kanaal Obesitaspatienten Zijn Racist, Transfoob En Kindermishandelaar Maar Wie Daar Wat Van Zegt Wordt Aangeklaagd:



'Ze zijn altijd tegen Dennis. En tegen mij. Het is de schuld van iedereen die tegen me is. Graag nu doneren voor een nieuwe pincet zodat Dennis ook kan blijven epileren anders moet hij zijn Porsche verkopen! Iedereen is tegen mij! Hoe kan ik nou ooit een Porsche kopen als iedereen tegen mij is? Waarom is iedereen tegen mij? Het is niet eerlijk dat iedereen tegen mij is! Boehoehoehoehoe! Iedereen is tegen mij en dat is stom hoor!'

Rutger Bregman Jarl Van Der Ploeg Filip Huf, all round oelewapper, godzijdank nergens bekend van:

'Ik ben een weke kastnicht en brei mijn truien zelf. Nou en? Wat heeft dat met epileren te maken? Dennis Schouten ken ik niet, ik begeef mij nooit in dat soort plattelandskringen. Sowieso is er niemand in de stad. Heeft Dennis Schouten wel belasting betaald?'

Joke Bouazza, bekend van het NTR-programma Schoolkrant-BN'ers Gaan Ook Bij NTR Op Reis Van Uw Belastinggeld:

'Ik word telkens geëpileerd, overal, altijd! Ze epileren allemaal tegen mij en tegen mijn geliefde! Een epileercomplot tegen ons! En dat zonder ook maar de minste vorm van provocatie vanuit onze kant! Ze willen ons leven kapotepileren, zomaar, terwijl wij juist lieve, schattige, volstrekt onschuldige, epileervrije mensen zijn die gewoon ook eens wat willen zeggen tegen de dom-epilerende brulapen. Maar wij gebruiken uitsluitend objectieve feiten en argumenten! Zo raar dat mensen ons willen epileren! Dennis Schouten verdient het trouwens om in Japan voor de metro te springen. Want ik ben hier het slachtoffer. En mijn geliefde is ook slachtoffer. Nogmaals: zonder ook maar enige vorm van provocatie.'

Donald Duk, Telegraaf-journalist, bekend van het KRONCRV-programma BN'ers Gaan Ook Bij KRONCRV Op Reis Van Uw Belastinggeld:

'Ik wil niks suggereren maar het is wel echt '''toevallig''' dat eerst Leon de Winter (onze Leon!) door Elon Musk persoonlijk van twitter wordt gecensureerd, daarna Eva Vlaardingerbroek (onze Eva!) door Elon Musk persoonlijk van twitter wordt gecensureerd, daarna Dennis Schouten (de eik van Enschede) zijn wenkbrauwen epileert en dat '''toevallig''' allemaal vlak voor de verkiezingen. Op deze manier krijg je een burgeroorlog. Poetin wist dit. Maar ik wil niks suggereren hoor.'

Arnold Kaas, voorzitter multiculturele omroep:

'GEEF GUL VOOR DE SLACHTOFFERS IN TURKIJE WANT IK HEB JEZUS DE HAND GESCHUD! HOOOEEEEIIIIII! KLABAM HATSJIKIEDEE! HOEPLAAAAAA! TRALALALALALA, WEET JE WAT IK GRAAG ZOU WILLEN ZIJN? EEN BLOEMETJESGO'

Bert Brullen, hinderlijke online plaag:

'LINKS FASCISME! BOMMEN OP DE VELUWE! MAG IK GEEN POEP ROEPEN? POEPPOEPPOEPPOEP! JIJBAKKEN IS GEEN ARGUMENT! IK HEB ZOVEEL WENKBRAUW DAT ER NIET TEGENOP VALT TE EPILEREN! DE KRACHT ZIT IN HOOFDLETTERS, UITROEPTEKENS, VOLUME, EN SCHREEUWEN, NIET IN ARGUMENTEN GODVERDOMME! ZOU DENNIS SCHOUTEN GRATUIT REVE KUNNEN CITEREN? NEE ZEKER HE?'

Anon Niem, schrijver:

'Zonder aforismen is elke wenkbrauw in wezen te epileren.

Als ze het over epileren hebben, hebben ze het over Auschwitz. Als ze het over Auschwitz hebben, hebben ze het over het comite 4 en 5 mei.

Geen voorrijkosten.'

Christenpaard Dronten, lid comite 4 en 5 mei:

'De rechtsexremistische Dennis Schouten epileert zijn rechtsextremistische wenkbrauwen en de rechtsextremistische media geven dat kritiekloos een rechtsextremistisch podium. Epileren is een rechtsextremistisch gevaar voor onze democratie. Het wordt rechtsextremistisch tijd dat we het daar over hebben met z'n allen want je mag wel alles wel epileren maar het hoeft niet. Vrijheid van epileren betekent niet hetzelfde als elke rechtsextremistische wenkbrauw epileren die je tegenkomt.'

Natascha van Max, columniste, bekend van het NOS-programma Kinderen Van BN'ers Gaan Ook Bij NOS Op Reis Van Uw Belastinggeld:

'Mijn vader is dood. Daar wil ik dan graag even bij stilstaan als ik nieuws over epileren hoor. Epileren betekent verdriet, net zoals mijn dode vader verdriet betekent. Kunnen we daar gewoon niet allemaal even bij stilstaan, een kollommetje of 1600? Dank. Ook namens mijn dode vader. Nu even stilte voor de slachtoffers van epileren. En voor mijn vader. Die is dood.'

Joep Gaaikema, cabaretier, bekend van het NPO-programma Dit Is Een '''Kennisquiz''' Zodat Wij U Op Uw Kosten Simplistisch Entertainment Bomvol BN'ers Kunnen Voorschotelen Zonder Dat We Worden Teruggefloten Omdat We Niet Aan Onze Taakstelling Voldoen Want Taakstellingen En Verantwoording Afleggen Over Belastinggeld Verspillen Zijn Zoooooo Overrated:

'Epileren? Lig net lekker te neuken! Liftend! TSJAKKAAAAAA! Heb zojuist weer column met gezegdes zonder onderwerp geschreven. Nu op weg naar Parijs voor optreden in lief theatertje. Tot diep in nacht wijn gedronken met lekkere studente. Weet wie moeten epileren? Dat tuig van die Sywert! Pisnicht! Alsof God goedkeurt dat iedereen hier klaagt over van alles maar er wel wordt geepileerd. In derde wereld staat alles in brand maar in rijk IKEA-Nederland gaat het over e-pi-le-ren! Alle burgerlullen epileren, zou God vrolijk maken! TSJAKKAAAA! Daar met de elektrische Volvo, epileerlul! En weer column volgeëpileerd. TSJAKAAAAAAAAAA!'

Sander Schimmelvorming, columnist, bekend van de podcast Ik Heb Altijd Een Grote Bek Over Dom Volk Maar Mijn Beste Vriend Is Toevallig Een Leeghoofdige Poging Tot BN'er En Daar Kan Ik Dus Best Geld Aan Verdienen Want Dom Volk:

'Epileren is het domrechtse kapitaal wat de schreeuwertjes van Geenstijl hebben geërfd. Daarom moet erven 100% worden belast. Verder is eigenlijk iedereen, ook knorren die epileren, een fascist. Behalve ik. Ik sla bruggen. Ik wél! Ik ben echt een koning.'

Annabel Ikbennietszonderjou, politica, ook al bekend van het NPO-programma Dit Is Een '''Kennisquiz''' Zodat Wij U Op Uw Kosten Simplistisch Entertainment Bomvol BN'ers Kunnen Voorschotelen Zonder Dat We Worden Teruggefloten Omdat We Niet Aan Onze Taakstelling Voldoen Want Taakstellingen En Verantwoording Afleggen Over Belastinggeld Verspillen Zijn Zoooooo Overrated:

'Epileren! Hoppa! Popcorn en cola! Wat zijn jullie stil trouwens, is er iemand geëpileerd ofzo?'

Jeroen Pouw, golfer, bekend van vrijwel elk NPO-programma betaald met belastinggeld ooit:

'Vanavond gaan we het hebben over epileren, naar aanleiding van het nieuws dat Dennis Schouten zijn wenkbrauwen epileert. Bij mij aan tafel twee sporters en twee BN'ers die allemaal een 'E' in de naam hebben waardoor het woord 'epileren' best wel dichtbij komt. Dennis, ik begin bij jou: vraag je er zelf niet ook een beetje om? Ik vraag dat omdat ik toch een beetje de indruk heb dat je er zelf een beetje om vraagt en ik ben niet de enige, zachtgezegd. Draag jij bijvoorbeeld wel eens lederen armbandjes en cowboylaarzen? Ik vraag je dat omdat ik je dat vraag.'

Matthijs van Nieuwkerc, ook al bekend van vrijwel elk NPO-programma betaald met belastinggeld:

'Charles Aznavour epileerde ook zijn wenbrauwen maar als ik daaraan denk moet ik pathetisch janken. Wat Dennis Schouten betreft: OP JE KNIEEËN DENNIS! EN ZEG 'SORRY MENEER VAN NIEUWKERC'! Verder, doe me een lol.'

Linda de Knol, mediamagnaat, bekend van diep filosofische intellectuelentelevisie als Ik Hou Van Holland, Traumhochzeit en The DJ Cat Show:

'Epileren? Hahahaha, amateur! Eén geepileerde wenkbrauw maakt nog geen weerzinwekkende plastic duckface mannetje! Botox, botox, botox en dat dan keihard ontkennen. Pas dan kun je gaan denken over epileren. Overigens kan Dennis altijd met mijn broer praten, die wil Roddelpraat wel kopen, want hij moet toch wat, de laatste 112 formats waren niet bepaald een succes en nu overdrijf ik echt niet. Ik ben trouwens ook bepaald niet een succes de laatste tijd. Heeft Dennis eigenlijk al een vaste epileerster? En is hij misschien geinteresseerd in botox?'

Maarten de Wit, ambtenaar, helemaal nergens bekend van:

'Ik heb geen flauw idee wat ik hier doe. Echt niet!'

Claudia Breit, bekend van veel maar niemand weet waarvan precies, wat raar is voor iemand die continue overal weer opduikt, maargoed:

'We moeten met elkaar in gesprek blijven over epileren. Deze maatschappij is geëpileerd en daarom zing ik nu mijn nieuwe nummer 'Epileer Ik Dan Bij Jou' want ook Dennis Schouten moet als wenkbrauwgeëpileerde kunnen zijn wie hij is. Tenzij hij christen is natuurlijk want die moeten kapot met hun abortus en alles dus die mag je gelijk onderuit trappen.'

Leon de Zomer, bekend van boeken enzo:

'Is Dennis Schouten gevaccineerd? Is het toeval dat vaccineren en epileren beiden eindigen op '-eren?' Weet Dennis Schouten hoe zwaar het is om het juk van alle kinderen van Israël op je schouders te moeten dragen? Waarom schrijft mijn vrouw nooit eens een leesbaar boek? Heeft Dennis Schouten wel eens een klap met een vouwfiets gehad? Waarom verbergt de regering de epilatiedoden? Ik stel toch alleen maar vragen? Ik ben toch alleen maar het slachtoffer? Zijn vaccins eigenlijk antisemitisch? En als ik een karikatuur van mijzelf maak, ben ik dan antisemiet? Liet Anne Frank haar wekbrauwen wel eens epileren? Nogmaals, ik stel alleen maar vragen? Ben ik humorloos? Nog vragen?'

Jan Pelleboerin, meteoroloog, bekend van het NPO NOS Journaal:

'Dennis Schouten? Is dat een klimaatontkenner? Dan blok ik hem! BLOK!'

Peter R., overleden:

'Ik ben dood. Ga weg. Laat me met rust.'

Hans van der T., oud BN'er:

'*Hips*'

Mark R., VVD'er, bekend van Markiemark en de Funky Boys:

Dennis? Schouten? Wat gaaf! Epileren? Ja, mooi! Gaaf! Geloof ik echt in! Zeker doen! Echt gaaf! Leuk! Supergaaf!'

Hysterisch Sterretje, bekend van elk BNN-programma:

'Ik ben best wel vaak vreemd gegaan met Dennis Schouten (mijn ex werkte toen ook bij BNN, hij heet geen Tim) maar toen hij zijn wenkbrauwen begon te epileren ben ik gestopt met die supergeheime seksrelatie waarin veel drugs werd gebruikt. Ik zeg lekker vaak 'seksrelatie' want echt veel kan ik ook niet behalve net doen alsof er anno 2023 nog steeds heel hip taboes over seks kunnen worden doorbroken. Hierna graag een reisprogramma. Kan gewoon bij Powned hoor, daar hebben ze net zo min principes als ik.'

Jozef Timmerman, bekend van een EO-programma waarin Jozef Timmerman met een lijkkist op het dak van zijn auto BN'ers net zo lang kapot maakt met achterlijk gejank over Jezus tot ze vrijwillig in de lijkkist gaan liggen:

'Net als Dennis Schouten had ik ook een leven vol epileren en dag en nacht mensen kapotmaken met verzonnen laster maar zelf heel verontwaardigd roepen dat ik alleen maar 'een mening' verkondig. En net als Dennis Schouten stuurde ik wel eens vunzige priveberichtjes naar minderjarige volgetatoeerde meisjes. Maar toen kwam ik de Heere Jezus tegen. Sindsdien ben ik gek op de dood en dring ik mijn geloof ongevraagd aan anderen op. Ik hoop dat Dennis ook zijn hartje wil openstellen voor de Heere Jezus en zijn lichaam voortaan vult met Zijn liefde in plaats van met drugs.'

Yet van Nieuwkerc, dochter van, bekend van televisieprogramma's over coken:

'Ik kan niet slapen zonder eerst mijn wenkbrauw te epileren. Wat dat betreft ben ik net Dennis Schouten. Jammer dat jullie dit aan mij vragen want mijn vader heeft hier niks mee te maken. Kunnen jullie misschien vragen of ik op eigen kracht bekend ben geworden? Aaaah?'

Eva Vlainjebroek, geschift, bekend van Fox News:

'WAT MET DENNIS SCHOUTEN GEBEURT IS WAT MET DE BOEREN GEBEURT! WAT MET DE BOEREN GEBEURT, GEBEURT STRAKS OOK MET DE VERKIEZINGEN, DIE WORDEN GEËPILEERD! DE ELITE EPILEERT AL NET ZOVEEL ALS DAT DE ELITE ZONNEBRANDCREME GEBRUIKT EN MELK DRINKT! GISTEREN NOG ZAG IK EEN PINCET CHEMTRAILS EPILEREN! MAAR DAAROVER MAG JE IN NEDERLAND NIKS ZEGGEN! WAS IK MAAR NOG BLANKER DAN IK AL BEN! WISTEN JULLIE AL DAT IK LOOPINGS KAN MAKEN, NET ALS EEN VLIEGTUIG? W0000000000T!1!'

Prof. P. C. Hooft, emeritus hoogleraar atheisme uit Leiden:

'Epileren. Wat is precies epileren? Je kunt het epileren noemen, maar waar ligt dan de grens van wat epileren is? Is het zo raar dat mensen epileren? Daar vraagt de regering ook om. Zolang er E's en P's bestaan zullen mensen epileren. De vrijheid van meningsuiting is, als het op epileren aankomt, een groot goed. Wat dat betreft is RODDELPRAAT van Dennis Schouten en Jan Roos echt een journalistiek kwaliteitsprogramma. Dat mag ik best zeggen. Ik heb vrijheid om dat te zeggen. Wat is trouwens kwaliteit? Waar leg je de grens van wat kwaliteit is? Is het zo raar dat mensen kwaliteitsprogramma's maken als in de grondwet staat dat mensen mogen epileren?'

Gemiddelde Hollander, ergens op straat:

'Dennis? Schouten? Enschede? Epileren? Kweenie. Hondenvoer is duurder geworden. Erg he? Dit land gaat helemaal stuk! Wat is een wenkbrauw? Hoe gaat het eigenlijk met Andre Hazes junior?'

De Profeet, profeet:

'Je moet mij geen woorden in de mond leggen, pik. Je weet hoe het met Salman is afgelopen...'

Salman, schrijver, legde profeet woorden in de mond:

'Ik zou je graag de hand reiken, maarja...'

Quinsy Simons, activist:

'Dennis Schouten is een racist. Het regent buiten. Regen is racisme. Laatst stond ik bij de bakker (racist), drie wachtenden voor me. Alleen maar omdat ik van kleur ben! Racisten! Epileren is racisme. Jij bent een racist. En jij bent een racist. Wenkbrauwen, ook racisme. Geef mij geld, vuile racist. Racisten! Waait het? Wind! Is racisme!'

Bruce Willis, acteur:

'Bruce? Wie? Ik ben Dennis. Dennis Schouten. Hoe laat is het? Zo laat alweer? Hallo, ik ben Epileer. Schouten. Ik ga een film maken die heet: Die Hard Dennispraat. Gaat groot worden! Hoe laat is het? Zo laat? Sorry, maar weet je misschien hoe laat het is? Wie is Dennis Schouten? WAT FLUISTER JE DAAR? A propos, hoe laat is het?'

Lee Towers, heuppatiënt:

'Dennis jongen, als jij eenmaal je heup hebt geëpileerd weet jij ook dat je never meer alone zult walken. Wat dat betreft zie ik nu heel duidelijk dat de regen weg is.'

Katja Schuurtlekker, bekend van Powned-programma's als Op Reis Met BN'ers Die Al Eens Op Reis Zijn Geweest, BN'ers In Alle Soorten En Maten Als Het Mij Maar Oplevert, Koken Met BN'ers en Kinderen Die Leukemie Hebben En Worden Verrast Door Een Als BN'er Verklede Cliniclown:

'Ehm...epilwattuh? Ikweetniet. Roep maar wat dan herhaal ik dat. Hihihi.'