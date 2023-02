Als u zin hebt in een flink potje lachen/huilen over hoe de managers, innovaters, disruptors en andere creatieve out of the box jongens en meisjes alles in dit land kapot aan het maken zijn, moet u even dit stuk in de Volkskrant lezen. Het onderwijs op hogeschool Fontys (keigrote hogeschool in Brabant & Limburg jonge) is drastisch vernieuwd en nu lopen docenten massaal weg en/of zitten thuis met een burnout en vinden alle studenten sgool super stom. En dan als kers op de taart blijkt de grote vernieuwer Filip Dochy eigenlijk een grote verkrachter (inmiddels veroordeeld tot 4,5 jaar cel), van een studente. "De rechter beschreef hem als een ‘manipulator’ en een ‘seksueel roofdier’. Zijn slachtoffer ondernam meerdere zelfmoordpogingen. De veroordeling overviel de top van Fontys – en dat riep vragen op. Al snel bleek dat het strafrechtelijke onderzoek naar Dochy al liep toen hij in Nederland de boer op ging met zijn onderwijsmethode. De KU Leuven zette hem in september 2018 op non-actief, maar een maand later sprak Dochy in Tilburg docenten van Fontys toe over zijn zeven ‘bouwstenen’." (en een jaar later nog in Eindhoven). Wat nou cancel culture!