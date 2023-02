Nee. Dit wordt geen zie je wel de wappies hadden gelijk topic. Want dit zijn geen "professionele voetballers" die "plotseling" "doodvallen". Het is ook geen "onverklaarbare oversterfte bij kinderen onder de 14". Het blijkt ook niet dat er "stiekem gif" in de vaccins zit. En het is ook niet opeens zo dat mensen massaal prikken met vaccins die er voor zorgden dat er steeds minder mensen doodgingen aan corona een slecht idee was. Maar! Het zijn wel echte mensen met echte klachten (die ironisch genoeg lijken op long covid) die zijn begonnen nadat ze het coronavaccin kregen. Echte mensen die al heel snel in de hoek 'nepnieuwsers' werden gedrukt omdat er aan de ene kant inderdaad een enorme hoop drek aan nepnieuws over de vaccins is (en wordt) verspreid, maar er daardoor aan de andere kant ook een gevaarlijke neiging is ontstaan om iedere klacht van iedere gevaccineerde terzijde te schuiven. In de woorden van Jop de Vrieze: "iets lijkt bij een kleine minderheid het immuunsysteem in de overdrive te zetten en daarmee van alles te ontregelen. Of dit iets generieks is, of te maken heeft met iets in het virus en vaccin zal moeten blijken." Enfin, leest u het hele draadje maar. Of dit stuk in De Groene. Gelukkig doet Jop de Vrieze (en wetenschappers van Yale) zelf onderzoek!