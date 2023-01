Wacht maar tot 24 januari, vanaf dan mag de industrie van Brussel in vrijwel alle deegwaren en halffabricaten huiskrekels (Acheta domesticus) toevoegen in poedervorm. Lees de tweet zelf maar, lijkt geen ontkomen aan zo. twitter.com/excellentessie/status/161...

En hier het Engelstalige EU-rapport;

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/5

of 3 January 2023

authorising the placing on the market of Acheta domesticus (house cricket) partially defatted powder as a novel food and amending Implementing Regulation

" to place Acheta domesticus (house cricket) partially defatted powder on the Union market as a novel food. The application requested for partially defatted powder obtained from whole Acheta domesticus (house cricket) to be used in multigrain bread and rolls, crackers and breadsticks, cereal bars, dry pre-mixes for baked products, biscuits, dry stuffed and non-stuffed pasta-based products, sauces, processed potato products, legume- and vegetable- based dishes, pizza, pasta-based products, whey powder, meat analogues, soups and soup concentrates or powders, maize flour-based snacks, beer-like beverages, chocolate confectionary, nuts and oilseeds, snacks other than chips, and meat preparations, intended for the general population."

lexparency.org/eu/32023R0005/PRE/

Weet zeker dat dit niet kosjer is.

Vrees voor een fikse toename van allergieën.

En waar die krekel nog gewoon blad eet, gaan we met de zwarte soldatenvlieg indirect mest op ons bord krijgen.

"Larven kweken op granen is een zonde van hun groot potentieel om afval om te zetten in biomassa. Is het verantwoord om graanmeel eerst aan larven te voederen, om dan deze larven te voederen aan vissen en pluimvee? Het graanmeel zou ook rechtstreeks aan vissen of pluimvee gevoederd kunnen worden? Hierdoor wordt een stap overgeslaan. Het is dus duurzamer om gebruik te maken van grondstoffen, die niet bruikbaar zijn voor mens of vee, maar wel voor larven. Kippenmest is hier ideaal voor geschikt. In deze masterproef werd dan ook de groei van larven op vleeskippenmest geoptimaliseerd met het oog op nieuwe theoretische alternatieve kweekmethodes."

Eet smakelijk!

Oh, en nog een leuke serie voor bij de krekelpopcorn?

