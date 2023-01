2 miljoen euro to the moon!

Hier volgt even een technische analyse: er zijn heel veel domme mensen. Als alle mensen zomaar 1000 euro krijgen van de overheid om uit te geven aan cursussen, krijgen dus ook heel veel domme mensen 1000 euro om uit te geven aan cursussen. Domme mensen volgen graag domme cursussen, bijvoorbeeld van 'Miss Bitcoin' Madelon Vos (hier in de auto met RTL Z-wappie Willem Middelkoop). Als je dus slim bent, verzin je een domme cursus waarin je domme mensen belooft dat je ze heel rijk gaat maken, en word je zelf rijk. En dan heb je zonder ook maar één bitcoin te investeren opeens 2 miljoen euro aan belastinggeld verdiend. Dat is nog eens een snelle Great Reset van je bankrekening! Zo. Dat was de cursus voor vandaag. Morgen lekker orthomoleculair wandelen in onze tuin van wijsheid.

