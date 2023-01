G'morgen! Wij van GS zijn op zoek naar een avontuurlijk ingestelde filantroop met echt heel veel geld (Rutger Bregman, melden!) voor een interessant sociaal experiment. Voor dit experiment hebben we minimaal 2,2 miljoen euro nodig. Liever meer, als het even kan in de honderden miljoenen. Die miljoenen storten we op de rekening van Volkskrant- communiste columniste Asha ten Broeke en geven we cash verpakt in Samsonites aan 'politiek communist filosoof Mao Dick Pol Pot Timmer (29)' die in dit Volkskrant-artikel net als Asha ten Stalin Broeke pleit voor communisme een '''bestaansmaximum'''. Want 'te rijk' is succesvol en dat is kwetsend, racistisch, discriminerend, micro-agressie, jaloersmakend, cancelwaardig, 'te wit', 'ongelijkheid' en toxisch voor de middelmatige narcistische egootjes van Gemiddeld Tot Loonslaaf Gemaakt Volkskrant Lezend Nederland. Daarom mag je niet meer dan 2,2 miljoen euro bezitten. Want: 'Rijke mensen zijn het probleem'. Alles boven de 2,2 miljoen euro = dwangarbeid op het platteland 100% belasting. Sociaal experiment in kwestie gaat als volgt: we geven Asha & Dick die paar honderd miljoen euri, we pakken popcorn en cola, en we kijken schaterlachend toe hoe snel ze hun eigen principes verloochenen. Hoe ze na het aankopen van vastgoed en aandelen in bevriende bedrijven hun geld wegsluizen via NPO-constructies, Jeroen Pauw-normen, VARA-zelfverrijkwegen, bonusstructuren en De Correspondentiaanse maximumdividendontduikinvesteringen, terwijl ze omstandig uitleggen dat het ze écht niet om zelfverrijking is te doen hoor, maar juist 'om niet'. Daarom ook gaat het geld in een Zwitsers BTW-carrousel-fonds voor 'awareness tegen rijkdom', ofzoiets. Dat wordt lachen! (We romen wel wat af trouwens, wegens 'kosten', en inflatiecorrectie, je weet.)

Limitarisme, voor als talent en je bed uitkomen gewoon niet je ding is