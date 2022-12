Voorbeeld: meer dan 4 miljoen kijkers voor de finale-aflevering van Boer Zoekt Vrouw. Voorbeeld: mensen die 1 april-grappen maken. Voorbeeld: een stille tocht voor een dode vis die ze ook nog een naam hebben gegeven. Voorbeeld: Oudejaarsconference Claudia de Breij. Voorbeeld: Postcodeloterij. Voorbeeld: een eindejaarsvideo van KNAB. Voorbeeld: GroenLinks-terreur. Voorbeeld: ophef over een anekdote van Johan Derksen. Voorbeeld: Nederlandse ''''journalistiek'''. Voorbeeld: de dagelijkse voorpagina van de Telegraaf. Voorbeeld: de meeste Volkskrant-columnisten. Voorbeeld: babyboomers, altijd, overal, steeds. maar. weer!

Voorbeeld: de NPO.

Voorbeeld: Nederlandse ''''film''''.

Voorbeeld: Nederlandse radio-DJ's.

Voorbeeld: hoofddoekjes in het parlement.

Voorbeeld: moppen tappen.

Voorbeeld: gourmetten met kerst.

Voorbeeld: Albert Heijn.

Voorbeeld: bakfietsen.

Voorbeeld: De Parade en alle andere ''''festivals''''.

Voorbeeld: Oerol.

Voorbeeld: Cornald Maas.

Voorbeeld: Freek de Jonge.

Voorbeeld: VARA.

Voorbeeld: Twitter.

Voorbeeld: 3FM.

Voorbeeld: zogenaamde ''''fashion'''' die wordt verkocht bij de Primark, Zara en H&M, waar mensen ook nog massaal in gaan lopen alsof het echt fashion is en leuk is om naar te kijken.

Voorbeeld: 'bier zuipen'.

Voorbeeld: drugsgebruik (D66).

Voorbeeld: de huidige generatie Nederlandse schrijvers.

Voorbeeld: wappies.

Voorbeeld: haat tegen zzp'ers.

Voorbeeld: je hele land inrichten voor mensen die samenleven en een vaste baan als loonslaafgemaakte.

Voorbeeld: de Kamer van Koophandel waar ze nog steeds uitsluitend met papier werken, ook al is het 2022.

Voorbeeld: sport.

Voorbeeld: voetbal.

Voorbeeld: darten.

Voorbeeld: schaatsen.

Voorbeeld: het koningshuis.

Voorbeeld: dat als je veter los zit je per 100 meter dat je op de openbare weg loopt zeker 17 mensen je vertellen dat je veter loszit.

Voorbeeld: bejaardentehuizen.

Voorbeeld: Jaap van Dissel.

Voorbeeld: mensen die openlijk zeggen dat kanker ‘een cadeautje is’ en 'een strijd' en daarom de Alpen gaan beklimmen op de fiets, ofzoiets.

Voorbeeld: antivaxers.

Voorbeeld: De Dagelijkse Standaard, Frontnieuws, Nine For News, Niburu en ga zo maar door met dat schandalige nepnieuwsgif wat ook nog eens schaamteloos wordt geciteerd door Tweedekamerleden zonder dat iemand daar iets van zegt. Voorbeeld: FvD en Baudet. Voorbeeld: Paul Cliteur en Raisa Blommensteijn. Voorbeeld: ON.

Voorbeeld: Nederlandse ''''bandjes''''.

Voorbeeld: Bløf.

Voorbeeld: Di-rect.

Voorbeeld: lesbische eenden in Donald Duck.

Voorbeeld: Lidewij Edelkoort bij Buitenhof.

Voorbeeld: woke.

Voorbeeld: excuses voor alles, inclusief slavernijverleden.

Voorbeeld: de aanhoudende anti-digitalisering omdat er teveel babyboomers en bejaarden zijn. Voorbeeld: mensen die principieel 'de papieren krant willen lezen bij hun kopje ochtendkoffie'.

Voorbeeld: mensen die principieel 'boeken van papier willen lezen'.

Voorbeeld: zelf geen boer zijn maar wel een boerenzakdoek overduidelijk als protestsymbool aan je auto of kleding hangen.

Voorbeeld: omgekeerde Nederlandse vlaggen.

Voorbeeld: dagblad Trouw.

Voorbeeld: Rutger Bregman.

Voorbeeld: Marc Marie Huijbrechts, Aaf Brandt Corstius, Jan Mulder, Jelle Brandt Corstius, Mart Smeets en Matthijs van Nieuwkerk.

Voorbeeld: alles wat met design te maken heeft.

Voorbeeld: welstandscommissies.

Voorbeeld: sowieso commissies.

Voorbeeld: systeemplafond.

Voorbeeld: koffie-automaten onder systeemplafond.

Voorbeeld: vroeg kalende mannen.

Voorbeeld: bierbuiken.

Voorbeeld: korte broeken, afritsbroeken, driekwartbroeken, truien.

Voorbeeld: vouwfietsen.

Voorbeeld: zeiljacks.

Voorbeeld: Amsterdamse horeca.

Voorbeeld: appeleters.

Voorbeeld: lunchtrommeltjes.

Voorbeeld: nep-colamerk omdat het lekker goedkoper is.

Voorbeeld: 'Waarom zou je in een restaurant drie euro betalen voor een drankje als je het voor 50 cent in de supermarkt kunt kopen?'

Voorbeeld: karnemelk.

Voorbeeld: percolatorkoffie.

Voorbeeld: instappers.

Voorbeeld: Mephisto-schoenen met spekzolen.

Voorbeeld: spijkerbroeken.

Voorbeeld: t-shirts met ''''humoristische'''' teksten.

Voorbeeld: millennials, hipsters, UvA-studenten en andere proto-communisten.

Voorbeeld: iedereen met succes kapot maken (want jaloers).

Voorbeeld: subsidies.

Voorbeeld: middelmaatverering.

Voorbeeld: pesten van iedereen die minimaal maar ongewild afwijkt van de massa zoals roodharigen, mensen met een ''''grappige'''' naam ('Peter weet het beter', ‘Henk spermatank’, ‘Jaap aap’, ‘Brussen met je neus ertussen’, ‘Giel dikke piel’, ‘Bertram boterham’, ‘Jansen zullen we dansen’, etc. etc. etc. etc. etc. etc. ad infinitum rouwstoet van clichéverdriet), een enigszins afwijkend stemgeluid, introverten of geniaal slimme mensen, mensen met een fysieke handicap, kunstenaars (vooral in het voor Nederland nogal unieke geval dat ze ook nog succes hebben), mensen met een andere huidskleur, mensen met elke mening die niet deugend links genoeg is (''''conservatief'''').

Voorbeeld: conservatieven.

Voorbeeld: 17:00 uur, piepers op het vuur.

Voorbeeld: mensen die niet gewoon 'aardappels' kunnen zeggen maar 'piepers'.

Voorbeeld: Zwarte Piet.

Voorbeeld: clichés.

Voorbeeld: dooddoeners.

Voorbeeld: jij-bakken.

Voorbeeld: ''''debat'''' in De Balie. (Zie ook: BKB.)

Voorbeeld: BKB. (Zie ook: ‘’’’debat’’’’ in De Balie.)

Voorbeeld: gezelschapsspelletjes.

Voorbeeld: Sinterklaasgedichten.

Voorbeeld: vuurwerk afsteken.

Voorbeeld: vuurwerkmeldpunten.

Voorbeeld: Serious Request.

Voorbeeld: TOP 2000.

Voorbeeld: gaan janken als vuurwerk eindelijk verboden wordt.

Voorbeeld: bruiloften.

Voorbeeld: stiltecoupés.

Voorbeeld: überhaupt de trein.

Voorbeeld: de NS, PostNL, Ziggo, Rijksoverheid, alle openbaarvervoersmaatschappijen ooit.

Voorbeeld: mensen die 'voor hun hobby schrijven' en willen dat je ‘'even leest of het goed genoeg is om uit te geven' (ongezien: NEEN).

Voorbeeld: idem maar dan met ''''poëzie''''.

Voorbeeld: alles wat Martin Bosma over de NPO zegt, want waar.

Voorbeeld: moeilijke brillen.

Voorbeeld: een boekenkast zichtbaar voor je raam zetten.

Voorbeeld: Seat, Nissan, Renault Clio, Fiat Multipla.

Voorbeeld: de LINDA.

Voorbeeld: Linda de Mol.

Voorbeeld: een tattoo van je dooie hond op je lichaam.

Voorbeeld: Facebook NL.

Voorbeeld: het Achtuurjournaal.

Voorbeeld: alles van Radio 1.

Voorbeeld: woonboten.

Voorbeeld: met een sloep naar het Prinsengrachtconcert.

Voorbeeld: principieel weigeren MP·’s te streamen via Spotify maar alleen naar vinyl ‘elpees’ luisteren want ‘vintage’.

Voorbeeld: niet eesn normaal een D of T geod in een zin kunnen plaattsen omdat voltooidt teelwoorden ook al veel te meoiljijk zijn.

Voorbeeld: zappen.

Voorbeeld: 'Hoop'.

Voorbeeld: ingezonden brieven in de Volkskrant.

Voorbeeld: straatterreur.

Voorbeeld: plofkraken.

Voorbeeld: de belasting-DDR.

Voorbeeld: Sywert-gate.

Voorbeeld: Frans Timmermans.

Voorbeeld: rokers en vapers.

Voorbeeld: het Hollandsche snel gekrente, maar immer onzekere narcistische ego der bange middelmaatburger.

Voorbeeld: Jezus.

Voorbeeld: reaguurders onder dit topic die hun voorspelbare dooddoeners ('Wat een gejank', 'Hier sla je de plank mis', 'Nou Bertje...', 'Ben je je pilletje vergeten', 'Te lang', 'Wat vind je dan wel leuk', etc. etc. etc.) en gemeenplaatsen tegelen, waaruit maar weer blijkt dat ze inderdaad te onzeker zijn om zelfs maar het minste restje aan hard maar ware over the top kritiek te incasseren en daarom met iets totaal weerzinwekkends maar volstrekt ongerelateerd terugkomen waardoor ze, volkomen terecht, moeten worden gejorist en dan roepen dat 'wie kaatst de bal kan terugverwachten', alsof je een rubber bal kaatst en een handgranaat terug krijgt.

Voorbeeld: mensen die totaal debiele dingen schrijven, maar er dan lafjes een smiley achter zetten, alsof het dan niet alsnog totaal debiel is.

Voorbeeld: mensen die nu nog janken over Covid-maatregelen en vaccins (die trouwens uitstekend werken).

Voorbeeld: mensen die ongecheckt poep rondstrooien over anderen en er dan doodleuk bij vertellen dat ze dat hebben gehoord in 'Roddelpraat'.

Voorbeeld: kantoortuinen.

Voorbeeld: kantoortuinconcerten.

Voorbeeld: het hbo.

Voorbeeld: ‘’’’journalisten’’’’ die meedoen aan een NPO-kennisquiz.

Voorbeeld: kort pittige praktische kapsels.

Voorbeeld: vrouwen die Gerda heten.

Voorbeeld: mannen die Francisco heten.

Voorbeeld: tijdschriften met als doelgoep 'vrouwen'.

Voorbeeld: 'Klappen voor zorgmedewerkers'.

Voorbeeld: DJ's die 'You never walk alone' draaien voor zorgmedewerkers.

Voorbeeld: Hans Maarten van den Brink.

Voorbeeld: mediapsychiaters.

Voorbeeld: Vlaamse mediapsychiaters (algemeen), Dirk de Wachter (in het bijzonder)..

Voorbeeld: BN'ers.

Voorbeeld: NU.nl.

Voorbeeld: AD.

Voorbeeld: communicatiemedewerkers.

Voorbeeld: parlementair journalisten (op die van Hart van Nederland, RTL Nieuws, Dieuwertje Kuijpers en Kim van Keken na).

Voorbeeld: ironielozen.

Voorbeeld: cynismehaters.

Voorbeeld: lekkere wijven met enorm decolleté maar neuken ho maar.

Voorbeeld: gesubsidieerde '’’’journalistiek'’’’.

Voorbeeld: ontkenners van waarheden (corona, klimaat, opwarming Aarde, dat de Aarde rond is, overige deerniswekkende complotten).

Voorbeeld: Havo-humor.

Voorbeeld: rijstwafeleters in de trein.

Voorbeeld: mensen die 'kom nou eens met een voorbeeld' zeggen.

Voorbeeld: twittertrollen die screenshots maken en denken dat het laten zien van een screenshot een soort van argument is.

Voorbeeld: Miko Flohr.

Voorbeeld: 'Wit' in plaats van 'blank'.

Voorbeeld: anglicismen.

Voorbeeld: alle afleveringen van OP1 tot nu toe.

Voorbeeld: dat als je bijvoorbeeld een strijkplank koopt en die naar huis sjouwt je onderweg zeker drie keer 'hee ga je strijken?' te horen krijgt van onbekenden die zichzelf echt heel erg leuk vinden.

Voorbeeld: onuitroeibare bemoeizucht.

Voorbeeld: 'Brand safety'.

Voorbeeld: school, scholen, het onderwijssysteem, onderwijs, docenten en hun fascistoïde handlangers, gymnastiekleraren in het bijzonder.

Voorbeeld: Bènêdictę Ficq.

Voorbeeld: Frûnk van der Lįnden.

Voorbeeld: Joris Luyendijk.

Voorbeeld: alles over 'racisme' in NRC, meestal door Wilfred Takken.

Voorbeeld: eeuwige lijstjes met voorbeelden aan het einde van het jaar.

Voorbeeld: moralisme.

Voorbeeld: Haaksbergen.

Voorbeeld: 'Goede bedoelingen'.

Voorbeeld: feestjes.

Voorbeeld: borrels.

Voorbeeld: 'Uitgaan'.

Voorbeeld: 'Dansen'.

Voorbeeld: het gezin als hoeksteen van de samenleving.

Voorbeeld: de weinige écht goede schrijvers die veels te jong en veels te vroeg overlijden.

Voorbeeld: vrouwen die alleen op heel knappe mannen vallen.

Voorbeeld: heel knappe mannen.

Voorbeeld: huisartsen, mocht het je überhaupt ooit lukken er een te pakken te krijgen.

Voorbeeld: nog steeds geen verbod op de verkoop van 'homeopathische' producten, ook al is het loepzuivere oplichting.

Voorbeeld: ''''paragnosten'''' die kritiekloos mogen leeglopen in ''''kranten''''.

Voorbeeld: het VIVA-forum.

Voorbeeld: cancelcultuur.

Voorbeeld: optimisten en positieven.

Voorbeeld: pleidooien voor 'constructieve journalistiek'.

Voorbeeld: Jeroen Brouwers-haters.

Voorbeeld: mensen die europrijzen omrekenen naar prijzen in guldens.

Voorbeeld: journalistiek verslaggevers die tv-presentator, BN'er of woordvoerder van politieke partij worden.

Voorbeeld: knoopcelbatterijen in een formaat dat nergens verkrijgbaar is.

Voorbeeld: idem dito maar dan met printerinkt.

Voorbeeld: alle televisiecommercials sinds, pak hem beet, 2003.

Voorbeeld: 'Servicemedewerkers'.

Voorbeeld: 'Internationale Dag Van...'.

Voorbeeld: knorrengejank over wat typisch corporale seksistische dispuutspraat.

Voorbeeld: hotels van onder de 400 euro per nacht.

Voorbeeld: alle NS-stations.

Voorbeeld: rookpalen.

Voorbeeld: rookzones.

Voorbeeld: eeuwigdurende gezapige status quo alsof de tijd nooit verder gaat dan 1973.

Voorbeeld: ondernemershaat.

Voorbeeld: vermogensjaloezie.

Voorbeeld: proletencultuur.

Voorbeeld: leeftijdskeuringen bij films.

Voorbeeld: vrije dagen, vakantie, snipperdagen, lang weekend, part-time werk, vrije vrijdagmiddagen, ‘extra zondag’.

Voorbeeld: mensen die 'memes' niet kunnen uitspreken en daarom 'méé-mès' zeggen.

Voorbeeld: mensen die ongevraagd artikelen insturen.

Voorbeeld: snowflakes (zowel op uiterst links als op uiterst rechts).

Voorbeeld: WNL dat, voor iedereen duidelijk zichtbaar, een VVD-propaganda-orgaan is terwijl er geen Ombudsman (V) is die daarover klaagt.

Voorbeeld: Powned dat programma's met BN'ers produceert.

Voorbeeld: slagers die aan mensen op krukken, in rolstoelen, blinden of kreupelen vragen of ze 'een plakje worst lusten'.

Voorbeeld: alle artikelen van De Correspondent die in de ik-vorm zijn geschreven (gewoon alle artikelen, kortom)

Voorbeeld: gezelligheid.

Voorbeeld: Herman Koch die geen satire meer schrijft.

Voorbeeld: alleshaters.

Voorbeeld: je moeder.

Voorbeeld: cavia's.