Nee je bent niet in de war het is inderdaad vrijdag, maar de #BrazilGP is een sprint race-weekend en dat betekent kwali op vrijdag. En ja pak de bingokaart er maar bij want dat is Nyck de Vries in een McLaren, die een stoeltje gepast heeft voor het geval Lando nog niet bekomen is van de bedorven [traditioneel Braziliaans gerecht opzoeken - red.]. Interlagos, dat eigenlijk Autódromo José Carlos Pace heet, ligt op de route van wat regenbuien dus je kan je klok gelijkzetten op rode vlaggen, ware het niet niet dat er tegen de klok in gereden wordt op het circuit dat vernoemd is naar een F1-coureur die overleed bij... een vliegramp. Met zo veel opgetelde onlogica zou je best kunnen gaan rekenen op Lewis Hamilton om toch nog een race te winnen in 2022, maar wij zetten gewoon een tientje op Max (als racewinnaar, bij een natte kwali kan het zomaar Stroll of Goatifi op P1 worden). Enfin, eerst koewaaliefieseren dus, pitstraatlantaarns uit om 20:00 uur Nedertijd, rondetijden bepalen de startvolgorde voor de sprintrace van zaterdag en de uitslag daarvan bepaalt de startvolgorde voor de werkelijke race van zondag. Ja het is een lang seizoen geweest, maar nog even het koppie d'r bij mensuh.

