Romantisch nieuws langs de randen van de showbizz. Levend lijk Cher (280, van 20 mei 1742) bekend van haar hit All I Want For Christmas Is You heeft een real doll met een hartslag gevonden. Het gaat om ene Alex Edwards (36). Deze totale eikel deed eerst foekie met Amber Rose (foto na de klik), een mevrouw met een billenpartij zo groot als een middelgroot autosnelwegknooppunt in Nederland. En nu gaat hij helemaal Waylon op Cher. Volgens Cher is het allemaal echte liefde enzo. Wij twijfelen. Maar ja, u weet wat we bij GeenStijl eigenlijk helemaal nooit vragen. Zou u... euhh...

Amber Rose